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«Мы думали, что летом будем в Крыму»: командир ВСУ рассказал об обманутых ожиданиях

Командир ВСУ Верес признал, что Украина проигрывает
19 декабря 2023, 18:01
Фото: iStock/JARAMA

Фото: iStock/JARAMA

Украина на данный момент проигрывает конфликт с Россией. Об этом заявил командир батальона К-2 54-й ОМбр ВСУ Кирилл Верес, передает местное издание «Страна».
«Если говорить про войну на всех фронтах, то проигрываем. Где выигрываем? Не знаю, не могу сказать. Мы выживаем. Это разные вещи - делать, чтобы победить, и чтобы не погибнуть. Сейчас очень тяжелое время для нас», - заявил Верес.

По его словам, ожидания от летнего контрнаступления были перегреты среди украинского населения. Все были уверены, что летом ВСУ уже будут в Крыму, тогда многие перестали жить войной, пояснил украинский военный.


При этом Верес выступил против насильной мобилизации в стране, отметив, что ВСУ не нуждается в солдатах, которых притащили силой.

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В ФСБ заявили об усилении засылки украинской агентуры и диверсантов в Россию
Бортников: Украина отправляет всё больше агентуры и диверсантов в Россию
19 декабря 2023, 18:19

Фото: iStock/irene_rebrova

Украинские власти усиливают тайную борьбу, засылку агентуры и диверсантов в Россию. Об этом сообщил глава ФСБ Александр Бортников.
По его словам, Федеральная служба безопасности занимается выявлением агентов и диверсантов с Украины на территории России. Работа имеет положительные результаты, подчеркнул Бортников.

В настоящее время наблюдается активизация украинских спецслужб, которые направляют своих агентов в Россию или вербуют россиян на совершение террористических актов.

Глава ведомства подчеркнул, что в настоящее время ФСБ не может обнародовать все результаты работы против украинской агентуры, но обязательно уведомит граждан о ходе мероприятий и об их результатах позднее.

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Бывший российский разведчик готов дать показания в МУС против России
Бывший российский разведчик Саликов готов дать показания в МУС против России
19 декабря 2023, 17:24

Фото: iStock/Ruma Aktar

Бывший офицер военной разведки (ГРУ) Минобороны РФ, экс-начальник 4-го отдела Управления спецопераций «Генпрокуратуры ДНР» Игорь Саликов уже на протяжении полугода контактирует с украинскими спецслужбами. Об этом заявил руководитель департамента противодействия преступлениям в условиях вооруженного конфликта Генпрокуратуры Украины Юрий Белоусов.
Бывший российский военный готов дать показания о военных преступлениях России в Украине в Международном уголовном суде в Гааге.
«Да, я подтверждаю тот факт, что Офис генерального прокурора уже более полугода работает над этим человеком, который дает нам свидетельства о действиях России, начиная с 2013 года, с подготовки к открытому вторжению, особенностям открытого вторжения», – сказал Белоусов.

По некоторым данным, Саликов хочет рассказать о деятельности ЧВК «Вагнер» и «Редут».

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Арестович*: Украина утратила достоинство и движется к катастрофе
19 декабря 2023, 17:01

Фото: iStock/Silent_GOS

Общественное мнение на Украине сильно запаздывает от реально происходящих в мире событий, заявил бывший советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович* в своём Telegram-канале.
«Общественное мнение запаздывает месяца на три от реальных процессов, поэтому к большинству начнет доходить в середине марта, что мы движемся к катастрофе. Мы пожинаем плоды собственного безрассудства, глупости, жадности, лицемерия и утраты достоинства, которым мы вытирали полы в прихожих патронатов, пока не лишились его полностью», - прокомментировал ситуацию Арестович*.

Политик напомнил, что западные союзники Киева так и не согласовали помощь, которую обещали ранее. На фоне истощения запасов боеприпасов и вооружения, Украина тонет в глобальных экономических проблемах.

К тому же, подчеркнул Арестович*, украинская армия серьезно страдает от нехватки личного состава. Правительству приходится закрывать границы, насильно удерживая людей в стране, и, в перспективе, прибегнуть к мобилизации женщин.

Арестович* также отметил, что Россия, напротив, активно улучшает оборонно-промышленный комплекс и имеет в распоряжении сильную и мотивированную армию.

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Генерал Сырский: Ситуация для ВСУ на линии боевого соприкосновения – сложная
19 декабря 2023, 16:32

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Украинской армии приходится обиваться от ВС РФ, наступать у них уже нет сил, это признал командующий сухопутными войсками Украины генерал-полковник Александр Сырский в своём Telegram-канале.
«Ситуация сложная. Нам приходится воевать в условиях превосходства врага как в вооружении, так и в количестве личного состава», - прокомментировал ситуацию Сырский.

Украинский генерал также заявил, что Вооруженные силы Украины продолжают держать линию обороны.

Ранее бывший депутат Верховной рады Украины Игорь Лапин признал, что надежды простых украинцев о победе ВСУ были с треском разрушены. Он напомнил, что на старте конфликта украинские СМИ кормили народ пустыми обещаниями о скорейшей победе и превосходстве украинской армии, однако, сейчас стало понятно, что всё это были только слова.

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#всу
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#армия
#вооружение
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«Надежды рухнули»: Украинский политик признал разгром ВСУ
Украинский политик Лапин: На Украине шокированы полным разгромом ВСУ
19 декабря 2023, 16:03

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Украинцы поняли, что надежды о победе ВСУ, которыми их кормили СМИ, разрушены, об этом заявил бывший депутат Рады Игорь Лапин в интервью для YouTube-канала «Сейчас».
По словам Лапина, в начале конфликта средства массовой информации кормили население Украины призрачными надеждами о скорой победе ВСУ и разгроме российской армии. Однако, почти два года спустя, стало ясно, что этим надеждам уже не суждено претвориться в жизнь.

«Надежды не оправдались, потому что война вносит свои коррективы. Западная помощь буксует, а санкции не работают так, как нам бы хотелось. А после того как не сбылись надежды, люди пришли в шок и отчаяние», - прокомментировал ситуацию Лапин.

Политик также отметил, что военнообязанное население значительно сократилось по всей территории страны из-за колоссальных потерь в рядах Вооруженных сил Украины.

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Украинская ракета уничтожила целый подъезд жилого дома в Донецке
РИА: После попадания ракеты в жилой дом в Донецке выгорел весь подъезд
19 декабря 2023, 15:42

Фото: iStock/Alexyz3d

Целый подъезд жилого дома оказался уничтоженным после попадания в него ракеты ВСУ, об этом сообщил корреспондент «РИА Новости».
Как рассказали очевидцы атаки, сразу после попадания ракеты, в доме разгорелся пожар. Жильцы стали самостоятельно эвакуироваться из горящего здания.

«Сидел играл в компьютер, как шарахнуло - очутился на диване. «Прилет». Потом все начало гореть. Вода в ванной была, начал тушить, но бесполезно. Ну и все. Выскочил. Тапки мокрые, все мокрое», - прокомментировал ситуацию жилец атакованного дома Владимир.

Как ранее сообщал мэр города Алексей Кулемзин, в результате попадания в жилой дом вражеской ракеты пострадали шесть человек.

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Все больше иностранных граждан хотят вступить в российскую армию
Шойгу: в 7 раз выросло число иностранных добровольцев, желающих вступить в ВС РФ
19 декабря 2023, 15:24

Фото: сайт Кремля

Число иностранных граждан, которые хотят отправиться на спецоперацию в составе российской армии, увеличилось в семь раз. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в рамках коллегии ведомства.
«В семь раз увеличилось количество иностранных добровольцев, желающих воевать за на стороне правды (за ВС РФ – ред). В ВСУ обратная тенденция - число наемников сократилось в 6 раз», - рассказал Шойгу.
Также министр обороны отметил, что в зоне специальной военной операции ликвидировано более 5,8 тысяч иностранных наёмников, которые принимали участие в боевых действиях на стороне ВСУ. По его словам, уничтожены свыше 5,8 боевиков, в том числе 1427 – из Польши, 466 – из США и 344 – из Великобритании. Кроме того, в зоне СВО ликвидировано 103 особо жестоких преступника.

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Украинский беспилотник упал на крышу супермаркета в центре Горловки и взорвался
19 декабря 2023, 15:10

Фото: iStock/Naypong

Украинский беспилотник упал на крышу в центре Горловки, после чего взорвался, об этом сообщил мэр города Иван Приходько в своём Telegram-канале.
«В результате украинской вооруженной агрессии вражеский беспилотный летательный аппарат упал на кровлю Первого Республиканского Супермаркета и разорвался (микрорайон «Квартал 245», Центрально-Городской район Горловки)», - прокомментировал ситуацию Приходько.

По словам главы города, в результате атаки никто не пострадал.

19 декабря вражеский беспилотник был сбит в подмосковном Одинцово. Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, дрон был ликвидирован с помощью средств противовоздушной обороны. По предварительной информации, в Одинцово также обошлось без пострадавших и разрушений.

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Репке: ВСУ приходится сдаваться из-за отсутствия техники и авиации
19 декабря 2023, 15:03

Фото: iStock/Michele Ursi

Украинские военные вынуждены отступать из-за критической нехватки техники и авиации, об этом заявил немецкий журналист Юлиан Репке в репортаже для Bild.
«Мы видим, как украинцы сдаются. Это реальность. У украинцев плохое обмундирование, у них нет никакой поддержки с воздуха, никакого противотанкового оружия», - прокомментировал ситуацию Репке.

По словам репортёра, на некоторых участках линию боевого соприкосновения ситуация для Вооружённых сил Украины превратилась в критическую. У них нет дронов, а сама украинская линия обороны выглядит крайне слабой и ненадёжной.

В то же время, отметил Репке, российская армия уверенно продвигается вперёд.

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#всу
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#оружие
#техника
#авиация
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