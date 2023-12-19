«Мы думали, что летом будем в Крыму»: командир ВСУ рассказал об обманутых ожиданиях

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Украина на данный момент проигрывает конфликт с Россией. Об этом заявил командир батальона К-2 54-й ОМбр ВСУ Кирилл Верес, передает местное издание «Страна».
«Если говорить про войну на всех фронтах, то проигрываем. Где выигрываем? Не знаю, не могу сказать. Мы выживаем. Это разные вещи - делать, чтобы победить, и чтобы не погибнуть. Сейчас очень тяжелое время для нас», - заявил Верес.
По его словам, ожидания от летнего контрнаступления были перегреты среди украинского населения. Все были уверены, что летом ВСУ уже будут в Крыму, тогда многие перестали жить войной, пояснил украинский военный.
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*Внесён в реестр террористов и экстремистов на территории РФ
Элина Позднякова