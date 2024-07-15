Шесть беспилотников ВСУ сбиты над Брянской областью

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Шесть украинских беспилотников сбиты в небе над Брянской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своём Telegram-канале.
Отмечается, что дроны самолётного типа сбиты дежурными средствами ПВО Минобороны России. Четыре беспилотника обезврежены над территорией Севского района и по одному над Погарским и Брасовским районами.
По словам Богомаза, в результате атаки беспилотников и работы ПВО никто не пострадал, разрушения также не зафиксированы. На месте работают оперативные службы.
Ранее сообщалось, что в Белгородской области объявили угрозу атаки беспилотников.
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По словам Богомаза, в результате атаки беспилотников и работы ПВО никто не пострадал, разрушения также не зафиксированы. На месте работают оперативные службы.
Ранее сообщалось, что в Белгородской области объявили угрозу атаки беспилотников.
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Анастасия Чинкова