Эскобар: США не приняли решение по ударам вглубь России из-за заявления Путина

Минувшей ночью ВСУ предприняли очередную попытку атаки российских территорий с использованием беспилотников. Кроме того, ВСУ намеревались осуществить прорыв в Курской области. О том, как разворачиваются события на фронте, где продвинулись ВС РФ и куда был вынужден отойти противник расскажет редакция «Радио 1».