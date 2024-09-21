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Эскобар: США не приняли решение по ударам вглубь России из-за заявления Путина

21 сентября 2024, 09:02
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Бразильский журналист Пепе Эскобар заявил, что решение позволить Украине наносить удары дальнобойным оружием вглубь РФ было отвергнуто после заявления президента России Владимира Путина о последствиях данного шага. Об этом Эскобар сообщил в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.


Ранее российский лидер Владимир Путин заявлял, что разрешение Украине бить дальнобойным оружием по РФ будет означать войну НАТО против России.

Журналист подчеркнул, что когда слова главы российского государства дошли до высокопоставленных людей в Пентагоне, было принято срочное решение не позволять украинской армии наносить удары вглубь РФ при помощи дальнобойного оружия. Эскобар отметил, что в США испугались войны, по этой причине они не дали разрешение на использование дальнобойного оружия, вроде того же ATACMS.

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Повторное наступление на Курскую область, атака ВСУ на Кубань: последние новости СВО
21 сентября 2024, 08:26

Фото: iStock/Evgeny555

Минувшей ночью ВСУ предприняли очередную попытку атаки российских территорий с использованием беспилотников. Кроме того, ВСУ намеревались осуществить прорыв в Курской области. О том, как разворачиваются события на фронте, где продвинулись ВС РФ и куда был вынужден отойти противник расскажет редакция «Радио 1».

Курская область


Фото: iStock/Jakub Laichter

Наиболее интенсивные боевые действия разворачиваются в Глушковском районе, где противник пытается прорваться в город. По информации телеграм-канала «Два майора», сначала была направлена колонна (два танка «Леопард» и семь ББМ) в районе Весёлого, которая была остановлена подразделениями ВС РФ и пограничниками.

Зафиксировано уничтожение Leopard 2A5 у Шептуховки в Кореневском районе, более чем в 25 километрах от границы, что свидетельствует о намерении Киева использовать оставшиеся дорогостоящие западные танки в операции под Курском.

Позже противник предпринял повторную атаку меньшими силами. В результате попытки наступления техника ВСУ подверглась серьезным повреждениям от действий российских FPV-дронов и высокоточных барражирующих боеприпасов.

В курском приграничье российские военные успешно очистили населённые пункты Дарьино и Николаево-Дарьино. По информации Минобороны России, с поддержкой армейской авиации и артиллерии были отражены три попытки ВСУ прорваться через границу в направлениях населённых пунктов Новый Путь, Малая Обуховка и Медвежье.

Командир интербригады «Пятнашка» отметил, что в начале вторжения в Курскую область действовали элитные подразделения, но сейчас ВСУ наполняют фронт тербатами, чья задача — закрепляться и замедлять продвижение российских войск.


Торецкое направление


На Торецком направлении в Донецкой Народной Республике продолжается успешное наступление российских войск в городской застройке Дзержинска. Провалился прежде анонсированный контрудар ВСУ в районе Фенольного завода в Новгородском, и теперь российские штурмовики охватывают Дзержинскую агломерацию с юга и севера.

Покровское направление


41-я гвардейская армия, действующая на Покровском направлении ДНР, освободила населённый пункт Крутой Яр. Успешные действия на западе позволяют отодвинуть линию фронта от Донецка и создать вокруг города безопасную зону.

Подразделения Южной группировки войск в результате активных действий освободили населённый пункт Георгиевка в ДНР. По информации командира интербригады «Пятнашка», вторжение резервов противника в Курскую область дало возможность российским войскам углубиться в оборону ВСУ в ДНР более чем на 50 километров.

Угледарское направление


На Угледарском направлении российская авиация точно доставляет ФАБ с УМПК в тыловые позиции противника в Доброволье и Богоявленке. К последнему ведёт дорога от шахты «Южнодонбасская» (в районе Водяного), где продолжаются бои.


Дроны ВСУ атаковали Кубань


Фото: iStock/abadonian

В ночь с 20 на 21 сентября российская система противовоздушной обороны успешно отбивала масштабную атаку украинских беспилотников. В Тихорецком районе Краснодарского края произошел пожар после того, как обломки вражеского БПЛА упали на землю, что привело к воспламенению взрывоопасных предметов и их последующей детонации. По предварительным данным, среди местных жителей никто не пострадал.

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Силы ПВО за ночь уничтожили 101 дрон над российскими регионами
МО: силы ПВО за ночь уничтожили 101 украинский дрон над российскими регионами
21 сентября 2024, 07:50

Фото: iStock/e-crow

Дежурные средства российской ПВО за минувшую ночь сбили 101 украинский дрон. Об этом сообщили в Минобороны России.
Большая часть уничтоженных дронов (53) была зафиксирована в Брянской области, ещё 18 вражеских аппаратов ликвидировали над Краснодарским краем, 16 — над акваторией Азовского моря.

В российском оборонном ведомстве подчеркнули, что пять БПЛА были сбиты над Калужской областью, по три дрона над Тверской и Белгородской областями, по одному дрону над Смоленской, Курской областями и Республики Крым.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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В Краснодарском крае сообщили об атаке беспилотников
Перепелин: атака беспилотников зафиксирована в Тихорецке Краснодарского края
21 сентября 2024, 07:37

Фото: iStock/NiseriN

Атака дронов зафиксирована в Тихорецке Краснодарского края. Об этом написал глава Тихорецкого района Анатолий Перепелин в своем Telegram-канале.
Губернатор попросил местных жителей сохранять спокойствие и не выходить на открытую местность. Данные о разрушениях и пострадавших в настоящее время не приводятся.

Иные подробности об атаке вражеских беспилотников не уточняются.

Ранее сообщалось, что в Тихорецком районе проводится временная эвакуация местных жителей после падения обломков беспилотника и начавшегося вследствие этого пожара. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#вс рф
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На Кубани после падения обломков БПЛА началась эвакуация поселка
Губернатор Кондратьев: в Тихорецке ведется эвакуация после падения обломков БПЛА
21 сентября 2024, 07:09

Фото: iStock/Rauf Karimov

Глава российского региона Вениамин Кондратьев написал в своем Telegram-канале, что в Тихорецком районе проводится временная эвакуация местных жителей после падения обломков беспилотника и начавшегося вследствие этого пожара.
По словам губернатора, в небе над Тихорецким районом было сбито два украинских дрона. Обломки одного из них спровоцировали пожар. Огонь распространился на взрывоопасные предметы, затем началась их детонация, добавил Кондратьев.

Глава региона отметил, что в настоящее время в Тихорецке развернут пункт временного размещения. Он заключил, что ​в результате атаки никто не пострадал.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Бойцы ВС РФ отразили девять контратак ВСУ
Военнослужащие группировки войск «Центр» за сутки отразили девять атак ВСУ
21 сентября 2024, 06:23

Фото: iStock/Anna_Anikina

За прошедшие сутки российская армия отразила девять контратак Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает информационное агентство ТАСС со ссылкой на начальника пресс-центра группировки Александра Савчука.
По его словам, украинская армия потеряла более 490 военнослужащих, один танк, один бронетранспортер М113, шесть автомобилей, по одной гаубице «Гиацинт-Б» и Д-20, две гаубицы Д-30 и одно орудие М119.

Савчук сообщил, в результате агрессивных действий группа заняла более выгодный рубеж и уничтожила формирование из шести бригад ВСУ.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что Воздушно-космические силы (ВКС) России за неделю уничтожили три истребителя ВСУ: один МиГ-29 и два Су-27.

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Полковник заявил об изменении тактики России по освобождению Донбасса
Полковник НМ ДНР Басурин: РФ изменила тактику по освобождению Донбасса
21 сентября 2024, 00:24

Фото: iStock/RamonCast

Россия изменила тактику освобождения Донбасса. Вместо того чтобы напрямую атаковать крупные населенные пункты, российские войска теперь обходят их, как «клещами». Об этом в эфире радио Sputnik заявил полковник народной милиции (НМ) Донецкой народной республики (ДНР) в отставке Эдуард Басурин.
«Тем самым противника вынуждаем покидать те позиции, на которых он находился. Это сейчас очень хорошо было видно по Украинску, который мы освободили», – привел пример полковник.

Он также отметил, что подобная тактика применялась в Горняке и Селидово, где проходят серьезные столкновения.

По словам Басурина, новая стратегия ведения боевых действий призвана снизить потери российских военных и увеличить количество освобожденных населенных пунктов. Такая тактика более эффективна, хотя продвижение идет несколько медленнее. Между тем украинские военные не могут предсказать, где будет проходить основное наступление.

Ранее бывший глава МВД Украины Юрий Луценко рассказал о последствиях перехода Покровска под контроль российской армии.

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Недовольные мобилизацией граждане Украины сотнями сжигают машины ВСУ
На Украине с начала года зафиксировали более 260 случаев поджога машин ВСУ
20 сентября 2024, 22:44

Фото: istockphoto/ frodelil

С начала 2024 года на Украине зафиксировали более 260 случаев пожогов машин ВСУ. Об этом 20 сентября сообщила представитель офиса генпрокурора Киева Надежда Максимец.
По данным местных правоохранительных органов, всех участников поджогов автомобилей военных на Украине вычислить не удается.
«169 человек получили обвинение в совершении этого преступления. Органы прокуратуры при избрании мер пресечения применяют наказание в виде содержания под стражей», — сказала Максимец.

Всего из-за поджогов сгорели 300 машин военнослужащих ВСУ в разных частях Украины, говорится в сообщении. По данным офиса прокурора, большинство поджигателей — люди в возрасте от 18 до 35 лет.

Поджоги военных машин на Украине участились после ужесточения всеобщей мобилизации, граждане принимают любые авто с военными номерами за служебный транспорт сотрудников военкоматов.

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#техника
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#украина
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США задержит новый пакет военной помощи ВСУ
CNN: США отложат отправку новой техники ВСУ из-за дефицита запасов
20 сентября 2024, 21:22

Фото: istockphoto/MikeMareen

США намерены отложить отправку военной техники ВСУ из-за ее дефицита. Об этом сообщил 20 сентября телеканал CNN со ссылкой на источник в Белом доме.
«Соединенные штаты объявят об очередном крупном пакете военной помощи Украине на следующей неделе. Но из-за недостатка запасов техники отправка нового вооружения, вероятнее всего, задержится», — сообщает телеканал.

По данным западных СМИ, США планирует передать Киеву ПВО, снаряды и артиллерию. О передаче американского вооружение Украине должны объявить до конца сентября. Точная сумма «крупного пакета» военной помощи Запада не сообщается.

Ранее западные аналитики указывали на проблемы с поставкой вооружения для ВСУ из-за сложностей в производстве. Также отмечалось, что военное производство России значительно опережает поставки НАТО оружия Киеву.

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Энергодар подвергся повторной атаке ВСУ
20 сентября 2024, 19:28

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Энергодар подвергся повторной атаке ВСУ с помощью дронов. Об этом сообщили на ЗАЭС.
Уточняется, что в результате вражеской атаки создана прямая угроза безопасности Запорожской атомной станции. Согласно информации источника, повреждения получил трансформатор на подстанции «Заря».

Данная подстанция участвует в обеспечении питания объектов инфраструктуры ЗАЭС. Иные подробности на данный момент не приводятся.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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