Эскобар: США не приняли решение по ударам вглубь России из-за заявления Путина

Фото: сайт Кремля
Бразильский журналист Пепе Эскобар заявил, что решение позволить Украине наносить удары дальнобойным оружием вглубь РФ было отвергнуто после заявления президента России Владимира Путина о последствиях данного шага. Об этом Эскобар сообщил в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.
Ранее российский лидер Владимир Путин заявлял, что разрешение Украине бить дальнобойным оружием по РФ будет означать войну НАТО против России.
Журналист подчеркнул, что когда слова главы российского государства дошли до высокопоставленных людей в Пентагоне, было принято срочное решение не позволять украинской армии наносить удары вглубь РФ при помощи дальнобойного оружия. Эскобар отметил, что в США испугались войны, по этой причине они не дали разрешение на использование дальнобойного оружия, вроде того же ATACMS.
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Екатерина Коршунова