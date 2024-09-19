«Это не серебряная пуля»: США не верят, что Украине поможет разрешение на удары по России

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США не верят, что разрешение для ВСУ бить западным оружием вглубь России станет решающим фактором в конфликте или позволит Украине вернуть утраченные территории. Об этом заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх. По ее словам, снятие запрета — «не серебряная пуля».
«Это не серебряная пуля. Это не то одно вооружение, которое способно выиграть войну или внезапно что-либо разблокировать для украинцев», — пояснила она.Сингх отметила, что вера в способность Украины вернуть утраченные территории при помощи снятого запрета — это большое заблуждение.
В конце представитель Минобороны США еще раз подчеркнула, что Вашингтон по-прежнему не дает Киеву разрешение использовать западные ракеты для дальних ударов по России.
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