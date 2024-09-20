Во Франции назвали безумием резолюцию на снятие ограничений на удары по России

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Резолюция Европарламента с предложением снять существующие ограничения на удары дальнобойным ракетным оружием по российской территории является безумием. Об этом в соцсети Х написал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.
По словам политика, «Европейский парламент желает тотальной войны», при этом абсолютно не желая стремиться к миру. Филиппо отметил, что Франции необходимо срочно выйти из Европейского союза и способствовать мирному урегулированию противостояния на Украине.
Напомним, ранее депутаты Европарламента проголосовали за отмену ограничений на удары западным оружием по территории РФ.
Ранее глава Североатлантического альянса заявил, что снятие запрета на удары Украины вглубь России не является пересечением красной линии, после чего последует эскалация конфликта. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Напомним, ранее депутаты Европарламента проголосовали за отмену ограничений на удары западным оружием по территории РФ.
Ранее глава Североатлантического альянса заявил, что снятие запрета на удары Украины вглубь России не является пересечением красной линии, после чего последует эскалация конфликта. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова