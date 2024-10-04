Жена участника СВО Полий попросила ООН помочь вызволить мужа из плена ВСУ

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Юлия Полий, жительница Ессентуков, записала видеообращение к ООН, в котором выразила требование к мировой общественности призвать Украину к ответственности за нарушения правил ведения войны и помочь вернуть её мужа, который находится в плену Вооруженных сил Украины и подвергается пыткам. Об этом информирует РИА Новости.
«Прошу Организацию Объединенных Наций и международные правозащитные организации обратить внимание на нарушение правил ведения войны и помочь мне вернуть мужа из плена ВСУ», — говорит она на видео, которое есть в распоряжении агентства.
По ее словам, с ней связались в Telegram-канале и заявили, что её супруг находится в плену. Боевики сообщили, что для его освобождения Юлия должна поджечь военную машину или пятигорский военкомат.
«Если не пришлю видео, мне пришлют видео с его отрезанной головой. Прошу общественность о помощи. Помогите», — добавила она.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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