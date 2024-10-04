ВСУ перегруппировывают силы под Курском

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Боец группы командира «Аида» с позывным «Москва» рассказал, что Вооруженные силы Украины перегруппировывают силы под Суджей в Курской области. Об этом информирует РИА Новости.
По его словам, по итогам нескольких дней российские военные сделали вывод, что боевики уводят свои силы с участка у Суджи. Он отметил, что, возможно, это была ротация или маленькое отступление.
Напомним, что в начале августа подразделения Вооруженных сил Украины пересекли границу России и вторглись в Курскую область. Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил российскому лидеру Владимиру Путину о начале наступления ВСУ в этом регионе с целью захвата определенной территории.
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«По другой информации, они собираются еще силы заводить. Так что бдим, следим, ждем, взрываем», — поделился военный.
Напомним, что в начале августа подразделения Вооруженных сил Украины пересекли границу России и вторглись в Курскую область. Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил российскому лидеру Владимиру Путину о начале наступления ВСУ в этом регионе с целью захвата определенной территории.
Жена участника СВО Полий попросила ООН помочь вызволить мужа из плена ВСУ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова