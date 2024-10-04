Российские бойцы спасли военного медика ВСУ, просившего его добить

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Российские солдаты спасли военного медика украинской 59-й бригады Игоря Мацака. Он был ранен в бедро и просил бойцов добить его.
В разговоре с РИА Новости пленный рассказал, что его не забрали во время эвакуации и он сутки пролежал в лесополосе. Он был уверен, что сослуживцы знали о том, что он там лежит, так как над ним всё время кружил дрон. Когда он подал знак, что жив, беспилотник сбросил на него боеприпас, после чего Мацак решил, что безопаснее будет притвориться мёртвым.
Затем подошли русские бойцы, перевязали его, вынесли с поля боя и передали медикам. Солдат вспоминает, что с ним всё время разговаривали, поили чаем, давали сигареты, чтобы он не потерял сознание от потери крови.
По его словам, ему теперь поставят аппарат Илизарова, чтобы нога быстрее восстановилась. Украинский пленный также сказал, что не держит зла на своих бывших сослуживцев за то, что они пытались добить его.
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Затем подошли русские бойцы, перевязали его, вынесли с поля боя и передали медикам. Солдат вспоминает, что с ним всё время разговаривали, поили чаем, давали сигареты, чтобы он не потерял сознание от потери крови.
«Я просил их добить меня, а они подобрали. Сказали: "Не можем, ты же без оружия"», — рассказал Мацак.
По его словам, ему теперь поставят аппарат Илизарова, чтобы нога быстрее восстановилась. Украинский пленный также сказал, что не держит зла на своих бывших сослуживцев за то, что они пытались добить его.
«Думаю, каждому своё. Никого не осуждаю. Я своё уже получил, уверен, что и они получат», — заключил украинец.
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Александр Бойцов