«Если отступишь, свои постреляют»: Пленный рассказал о зверских приказах командования ВСУ

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Украинский военный Владимир Николенко, сдавшийся в плен в Курской области, рассказал РИА Новости, что командование ВСУ отдает приказы стрелять по своим солдатам в случае их отступления.
Николенко, стрелок-санитар из 17-й отдельной танковой бригады, заявил, что командование действует как заградотряд.
Однако в ответ по рации четко слышно: если отступишь, то свои же тебя и постреляют. Такие угрозы повторялись неоднократно.
Подразделения ВСУ попытались прорваться в Курскую область 6 августа, но их наступление было остановлено.
По данным Минобороны России на 2 ноября, за время боев в приграничье ВСУ потеряли около 30 тысяч солдат, 184 танка и тысячи единиц другой техники.
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«Им говоришь, что негде ни укрыться, ни спрятаться, ни отойти», — делится Николенко.
Однако в ответ по рации четко слышно: если отступишь, то свои же тебя и постреляют. Такие угрозы повторялись неоднократно.
Подразделения ВСУ попытались прорваться в Курскую область 6 августа, но их наступление было остановлено.
По данным Минобороны России на 2 ноября, за время боев в приграничье ВСУ потеряли около 30 тысяч солдат, 184 танка и тысячи единиц другой техники.
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Мария Моисеева