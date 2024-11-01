Среди властей Украины усиливается уныние по поводу хода конфликта

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Среди властей Украины усиливается чувство уныния по поводу хода войны. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на источники, близкие к Офису Владимира Зеленского.
«Исход выборов в США на следующей неделе может означать, что Украина будет вынуждена принять мир на невыгодных условиях или столкнуться с перспективой продолжения борьбы с Россией в одиночку», — говорится в статье.
Автор пишет, что подобные настроения начинают распространяться на Украине все шире. При этом издание приводит результаты опроса, согласно которому более двух третей украинцев выступают за начало переговоров с Россией.
Однако на Западе пока не видят признаков готовности Москвы к переговорам. А российских политолог Сергей Марков заявил изданию, что Россия сначала может взять под контроль восточную часть Украины к следующему лету.
«Некоторые в Москве надеются, что Путин будет готов начать мирные переговоры, как только российские войска достигнут административной границы Донецкой области», — приводит Bloomberg слова Маркова.
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Элина Позднякова