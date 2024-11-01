Среди властей Украины усиливается уныние по поводу хода конфликта

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов проинформировал, что российская армия продвинулась вперёд в ДНР севернее Угледара. Он рассказал, что по этому направлению обвалилась линия фронта ВСУ.