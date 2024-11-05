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Огромное количество колумбийских наёмников с ранениями доставляли в украинский военный госпиталь в Константиновке, который расположен на подконтрольной Киеву части ДНР, сообщает РИА Новости украинский военнопленный Владимир Николенко.
Он рассказал, что встретил колумбийцев из «иностранного легиона» во время лечения в госпитале Константиновки.
Он также уточнил, что колумбийские наёмники не знали украинского языка.
Владимир Николенко — стрелок-санитар из 17-й отдельной танковой бригады ВСУ. Он сдался в в плен российской армии, когда оказался в окружении на территории Курской области.
Ранее в Брянской области ликвидировали наёмника, который представлял 75-й рейнджерский полк глубинной разведки ВС США.
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«Я там долгое время лечился, и там я пересекался с иностранцами. В основном это были колумбийцы. Они называли себя «иностранный легион». Естественно, они там раненые были», — поделился военнопленный.
Он также уточнил, что колумбийские наёмники не знали украинского языка.
Владимир Николенко — стрелок-санитар из 17-й отдельной танковой бригады ВСУ. Он сдался в в плен российской армии, когда оказался в окружении на территории Курской области.
Ранее в Брянской области ликвидировали наёмника, который представлял 75-й рейнджерский полк глубинной разведки ВС США.
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Ольга Енгалычева