«Лупить по гражданским»: пленный ВСУ рассказал о приказах уничтожать мирных жителей

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Украинское командование отдаёт операторам дронов приказы об уничтожении гражданского населения. Об этом в беседе с ТАСС рассказал военнопленный 113-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ Александр Лукьянов.
Он пояснил, что командиры могут отдавать приказы обстреливать всех, кто находится на определённом участке фронта. Причём абсолютно неважно, гражданские или военные люди попадут под удар.
По его словам, такие приказы связаны с огромным страхом, которое испытывает командование ВСУ.
Отмечается, что Лукьянов сдался в плен к российским войска в середине октября этого года. Вместе со своими сослуживцами он попал в засаду на Угледарском направлении.
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По его словам, такие приказы связаны с огромным страхом, которое испытывает командование ВСУ.
Отмечается, что Лукьянов сдался в плен к российским войска в середине октября этого года. Вместе со своими сослуживцами он попал в засаду на Угледарском направлении.
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Анастасия Чинкова