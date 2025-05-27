Фото: istockphoto/Michele Ursi
Решение снять ограничения на дальнобойность поставляемых ВСУ вооружений приняли несколько месяцев назад. Об этом в рамках пресс-конференции с финским премьером Петтери Орпо заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц.
«…Вчера в Берлине я описал то, что случилось уже несколько месяцев назад, а именно то, что Украина имеет право использовать оружие, которое она получает, в том числе за пределами своих границ, против военных целей на территории России», — сказал Мерц.Накануне в понедельник, 26 мая, Мерц заявил, что Германия отменила ограничения дальнобойности вооружений, поставляемых Украине.
После начала российской спецоперации на Украине коллективный Запад стал помогать неонацистам ВСУ всеми доступными средствами.
Читайте также:
Арестованный за мошенничество Эльман Пашаев попросил отправить его на СВО
Наращивание активности ВС РФ под Харьковом, освобождение сел Беловоды и Владимировка: последние новости СВО на 27 мая
Силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 99 украинских БПЛА
Никита Кротов