Более 300 жителей Курской области погибли после вторжения ВСУ

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После вторжения Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Курскую область 313 жителей погибли, судьба 789 человек, в том числе детей, неизвестна. Такие данные привёл прокурор региона Алексей Цуканов в ходе круглого стола «Курская область — форпост России, сохранение исторической памяти и правды».
По словам Цуканова, пострадали 794 жителя Курской области, включая 26 детей.
Ранее стало известно о судьбе пенсионера Александра Григорьева, над котором издевались украинские боевики. Увы, по данным телеграм-канала Mash, мужчину расстреляли в Гоголевке. Его тело обнаружили российские военные только в апреле и передали дочери. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн выразил свои соболезнования.
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Ранее стало известно о судьбе пенсионера Александра Григорьева, над котором издевались украинские боевики. Увы, по данным телеграм-канала Mash, мужчину расстреляли в Гоголевке. Его тело обнаружили российские военные только в апреле и передали дочери. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн выразил свои соболезнования.
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Анастасия Чубина