«Есть способы»: Политолог рассказал, как РФ будет отвечать на заманчивые предложения Трампа

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Российская сторона знает, как не идти на компромисс по украинскому кризису, который ставил бы под угрозу судьбы людей. Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров.
Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в беседе с «Радио 1» заявил, что у Трампа с Россией играть не получится.
По его словам, США будут пытаться убедить российскую сторону в замечательности и неповторимости предложений Трампа, которые он делает раз в тысячу лет, и только потому, что уважает Путина.
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«У нас есть способы ответить. Далеко не весь мир смотрит Трампу в рот. Россия должна ему объяснить, что если он не покажет нам, какие инструменты принуждения по отношению к Украине у него есть, чтобы реализовать значительную часть российских претензий, то никаких переговоров не будет. Потому что это речь идет не о территориях, не о перемириях и не о трамповской нобелевской премии мира. Речь идет о безопасности России. И Трамп с этим играть не может», — заявил политолог.
По его словам, США будут пытаться убедить российскую сторону в замечательности и неповторимости предложений Трампа, которые он делает раз в тысячу лет, и только потому, что уважает Путина.
«Вот этот весь наглый подход будет реализован Вашингтоном в полной мере. А мы должны объяснить, что в такое играть не будем. И нельзя ставить прекращение военных действий, потому что потом будет дан ход назад, как это бывало во всех случаях. Сначала политические договоренности, потом окончание боевых действий», — заключил Брутер.
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Анастасия Панченко