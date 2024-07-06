Появилось видео атаки беспилотников ВСУ на нефтебазу под Краснодаром

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Атака украинских дронов на нефтебазу «Лукойла» в Краснодарском крае попала на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал Kub Mash.
Уточняется, что момент взрыва был заснят камерой с одной из проезжавших мимо нефтебазы машин. На кадрах виден поднимающийся столб дыма и мощный пожар.
Вражеская атака произошла в ночь на субботу. Украинский беспилотник рухнул рядом со станицей Павловской.
В пятницу вечером, 5 июля, в Краснодарском крае система ПВО сбила несколько украинских беспилотных летательных аппаратов. После теракта в Приморско-Ахтарске на Кубани госпитализированы шесть человек, из них двое детей.
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Вражеская атака произошла в ночь на субботу. Украинский беспилотник рухнул рядом со станицей Павловской.
В пятницу вечером, 5 июля, в Краснодарском крае система ПВО сбила несколько украинских беспилотных летательных аппаратов. После теракта в Приморско-Ахтарске на Кубани госпитализированы шесть человек, из них двое детей.
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Екатерина Коршунова