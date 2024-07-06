Стало известно о выплатах бойцам ВСУ за уничтожение российской спецтехники

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Боевики ВСУ получают выплаты за уничтожение российских пожарных машин. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на главу города Голая Пристань Херсонской области Константина Тистола.
Отмечается, что украинские операторы беспилотных летательных аппаратов «охотятся на пожарную и ремонтную технику», усложняя работу российским пожарным и аварийным бригадам. Тистол пояснил, что награда за уничтоженную спецтехнику достигает 100 тысяч гривен (порядка 217 тысяч рублей).
Он отметил, что боевики ВСУ целенаправленно сбрасывают с дронов горючие смеси и ведут обстрел зажигательными снарядами, чтобы спровоцировать пожары лесной местности.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Он отметил, что боевики ВСУ целенаправленно сбрасывают с дронов горючие смеси и ведут обстрел зажигательными снарядами, чтобы спровоцировать пожары лесной местности.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова