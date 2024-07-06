Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Стало известно о выплатах бойцам ВСУ за уничтожение российской спецтехники

Стало известно о выплатах бойцам ВСУ за уничтожение российской спецтехники

ТАСС: бойцы ВСУ получают выплаты за уничтожение пожарных машин РФ
06 июля 2024, 15:39
Фото: iStock/zabelin

Фото: iStock/zabelin

Боевики ВСУ получают выплаты за уничтожение российских пожарных машин. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на главу города Голая Пристань Херсонской области Константина Тистола.
Отмечается, что украинские операторы беспилотных летательных аппаратов «охотятся на пожарную и ремонтную технику», усложняя работу российским пожарным и аварийным бригадам. Тистол пояснил, что награда за уничтоженную спецтехнику достигает 100 тысяч гривен (порядка 217 тысяч рублей).

Он отметил, что боевики ВСУ целенаправленно сбрасывают с дронов горючие смеси и ведут обстрел зажигательными снарядами, чтобы спровоцировать пожары лесной местности.



Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Читайте также:

Подполье сообщило об уничтожении склада с боекомплектом при ударе по Васильевке

ВС России ударили по аэродрому ВСУ Мартыновка

Сальдо сообщил об ударе ВСУ по рынку в Херсонской области
#награда
#пожары
#всу
#обстрел
#пожарные
Рябков: ответы России на варварские теракты ВСУ подбираются индивидуально
06 июля 2024, 14:29

Фото: сайт Кремля

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что форма ответов России на варварские теракты ВСУ подбираются индивидуально, но не остаются без реакции, в том числе в военном плане. Об этом политик сообщил в интервью журналу «Международная жизнь».
Рябков отметил, что Россия не должна уподобляться преступникам, которые совершили теракт с обстрелом Севастополя. Так он прокомментировал некоторые заявления о том, что в ответ на гибель мирного населения следует «стереть с лица Земли» такие города, как Киев, Харьков, Николаев и Одессу.

«Командование специальной военной операции и политическое руководство страны принимает решения о характере и масштабе ответов на те или иные действия, исходя из оперативной обстановки, разумеется, но также и принимая в расчет нашу задачу не наносить ущерб гражданским лицам и по возможности избегать потерь среди гражданского населения», – обратил внимание Сергей Рябков.
Замглавы МИД также добавил, что «озверевшая клика в Киеве, видимо, движима совершенно другой логикой ведения боевых действий, но они получат по заслугам». По его словам, форма ответов на такие атаки подбирается индивидуально в зависимости от случившегося, но они никогда не остаются и не останутся без ответа.

Читайте также:

МО: Российские силы освободили село Сокол в ДНР

Сальдо сообщил об ударе ВСУ по рынку в Херсонской области

В Одесской области прогремел мощный взрыв
#россия
#теракт
#мид
#гибель
#страны
#ущерб
#севастополь
#вс рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подполье сообщило об уничтожении склада с боекомплектом при ударе по Васильевке
06 июля 2024, 14:18

Фото: iStock/RamonCast

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что склад с боекомплектом и беспилотниками, а также операторы дронов украинских войск были поражены в результате удара по подконтрольной ВСУ Васильевке Херсонской области. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным местного сопротивления, «прилет» был мощным, а после взрыва село оцепили сотрудники СБУ и военнослужащие. Лебедев отметил, что на данный момент извлекли тела четырнадцати погибших боевиков.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Читайте также:

ВС России ударили по аэродрому ВСУ Мартыновка

Минобороны опубликовало кадры уничтожения позиции ЗРК С-300 в Полтавской области

Подполье: ВС РФ ударили по заводу в Сумах, где делают кассетные заряды для РСЗО
#военные
#село
#сотрудники
#всу
#вс рф
#сбу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ВС России ударили по аэродрому ВСУ Мартыновка
Минобороны: ВС России ударили по аэродрому ВСУ Мартыновка в Николаевской области
06 июля 2024, 13:31

Фото: iStock/Diy13

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что ВС РФ нанесли удар по аэродрому ВВС Украины Мартыновка, который находится в Николаевской области. Об этом информирует РИА Новости.
По словам местных жителей, взрыв был громким. Лебедев отметил, что незадолго до взрыва самолет совершил посадку.

Согласно информации подпольщика, взрыв повредил воздушное судно, но не уничтожил.

Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.

Читайте также:

Минобороны опубликовало кадры уничтожения позиции ЗРК С-300 в Полтавской области

Подполье: ВС РФ ударили по заводу в Сумах, где делают кассетные заряды для РСЗО

Силы ПВО за ночь уничтожили восемь беспилотников ВСУ над двумя областями
#самолет
#ночь
#взрыв
#кадры
#всу
#вс рф
#минобороны
#пво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
МО: Российские силы освободили село Сокол в ДНР
06 июля 2024, 13:28

Фото: iStock/zim286

Вооружённые силы РФ освободили село Сокол в ДНР, об этом сообщили в Минобороны РФ.
Населённый пункт Сокол располагается в Покровском районе Донецкой Народной Республики. Как уточнили в российском оборонном ведомстве, село удалось освободить силами подразделения группировки ВС РФ «Центр».

3 июля российские силы также взяли под контроль район «Новый» в Часов Яре. За сам город уже давно идут ожесточённые бои. ВС РФ уверенно продолжают вытеснять противника в направлении канала Северский Донец — Донбасс.

В конце мая российской армии удалось освободить населённый пункт Очеретино в ДНР.

Читайте также:

Российские штурмовики рассказали об освобождении Очеретино

Водитель тягача ВСУ по ошибке привез танк на позиции ВС РФ в районе Очеретино

Опубликованы кадры бегства ВСУ с позиции западнее Очеретино в районе Сокола
#минобороны рф
#вс рф
#всу
#сво
#днр
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Сальдо сообщил об ударе ВСУ по рынку в Херсонской области
06 июля 2024, 12:47

Фото: iStock/Olena_Z

Губернатор области Владимир Сальдо написал в своем Telegram-канале, что в Херсонской области три мирных жителя поселка Новая Маячка ранены на рынке в результате атаки украинского беспилотника.
По словам Сальдо, FPV-дрон атаковал гражданский фургон на центральном рынке в поселке Новая Маячка Алёшкинского муниципального округа. Все пострадавшие госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь.

Губернатор отметил, что атаки беспилотными летательными аппаратами со стороны украинских боевиков зафиксированы и в прошедшие сутки в селе Каирах.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Читайте также:

Минобороны опубликовало кадры уничтожения позиции ЗРК С-300 в Полтавской области

В Чехии и Словакии опасаются применения на Украине снарядов с ураном

Песков: западные политики не связывались с Кремлем по мирной инициативе Путина
#губернатор
#помощь
#пострадавшие
#дрон
#кадры
#минобороны
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Одесской области прогремел мощный взрыв
06 июля 2024, 12:02

Фото: iStock/dzika_mrowka

В Одесской области прозвучал мощный взрыв, об этом пишет Telegram-канал Readovka, ссылаясь на украинские СМИ.
В настоящий момент над портовым городом Южно поднимается крупный столб дыма.

По предварительный информации, Вооружённые силы РФ нанесли удар по военной инфраструктуре врага.

Напомним, ранее стало известно по повреждении энергетического объекта в Сумской области Украины. После сообщений о серии взрывов, военная администрация сообщила о перебоях в подаче энергоснабжения и о временном отключении воды. Какой именно объект получил повреждения и каким образом — украинские власти не уточнили.

Читайте также:

В Сумах в результате взрывов частично пропал свет и прекратилась подача воды

В Сумской области повреждён энергетический объект

«Страна»: в украинских Сумах прогремело два взрыва, объявлена воздушная тревога
#одесса
#взрыв
#сво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Просил помощи, а получил пулю в лоб»: ВСУ расстреляли раненого российского пленного
ВСУ расстреляли раненого российского пленного, который просил о медпомощи
06 июля 2024, 11:52

Фото: iStock/nixki

Украинские боевики расстреляли раненого российского пленного, который просил у них медицинской помощи, об этом сообщает американское издание The New York Times.
«Солдат просил о медицинской помощи на смеси ломаного английского и русского. Наступили сумерки. Член команды искал бинты. Именно тогда, сказал г-н Гроссе, один из солдат подковылял и выстрелил из своего оружия в торс русского солдата», — пишет автор статьи, ссылаясь на слова международного медработника Каспара Гроссе.

Мужчина видел жестокое убийство собственными глазами. По его словам, после первого выстрела пленный был ещё жив, однако вскоре подоспел ещё один украинский боевик и добил раненого пулей в лоб.

Гроссе подчеркнул, что это не единственное зверство украинских солдат, которое он видел. До этого боевик ВСУ бросил гранату в сдавшегося российского солдата. Позже украинская армия опубликовала этот жестокий видеоролик, вырезав момент, на котором боец ВС РФ сдаётся ВСУ.

Читайте также:

Пьяный украинец на велосипеде пересёк границу с РФ и подорвался на мине ВСУ

Украинский военный признался в принуждении подписать контракт с ВСУ

Пленный боец ВСУ Водян: украинские заградотряды расстреливают «отказников»
#всу
#сво
#убийство
#плен
#медперсонал
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Германии рассказали, что ждет НАТО после СВО
Дагделен: растет риск прямого участия НАТО в конфликте на Украине
06 июля 2024, 10:51

Фото: iStock/RomanBabakin

Депутат бундестага от партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Севим Дагделен заявила, что НАТО своей недальновидной политикой увеличивает вероятность прямого участия блока в конфликте на Украине. Об этом сообщает Phoenix.
По словам Дагделен, вместо альянса сейчас необходим мир. Она также призвала не допустить вступление Украины в НАТО.

Депутат считает безответственным выделение средств на поддержку киевского режима на фоне сокращения государственных расходов на образование, здравоохранение и инфраструктуру и иные сферы.

Напомним, Россия многократно отмечала, что не представляет угрозы ни для одной из стран НАТО, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом Москва остается открытой к диалогу.

Читайте также:

Рябков: в российской ядерной доктрине может быть некая конкретизация

Такер Карлсон рассказал, кто пытается остановить разрушение Украины

В Армении пройдут учения с участием американских военных
#россия
#депутат
#мир
#нато
#германия
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Минобороны опубликовало кадры уничтожения позиции ЗРК С-300 в Полтавской области
06 июля 2024, 09:56

Фото: iStock/RomanBabakin

Минобороны России опубликовало в своем Telegram-канале кадры уничтожения ВС РФ позиции зенитно-ракетного комплекса С-300 ВСУ в Полтавской области.
В российском военном ведомстве пояснили, что в результате ракетного удара были ликвидированы 2 пусковые установки С-300, кабина боевого управления, автомобильный транспорт и личный состав зенитно-ракетных расчетов украинской армии.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что ВС России нанесли удар по заводу Сумыхимпром в Сумах, где изготавливают кассетные заряды для РСЗО.

Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.

Читайте также:

Подполье: ВС РФ ударили по заводу в Сумах, где делают кассетные заряды для РСЗО

В Чехии и Словакии опасаются применения на Украине снарядов с ураном

Песков: западные политики не связывались с Кремлем по мирной инициативе Путина
#всу
#вс рф
#удар
#спецоперация
#минобороны рф
#видео
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф