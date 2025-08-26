Достижения.рф

Эстония предоставила ВСУ воздушное пространство для ударов дронами по Ленобласти

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Эстония предоставила Украине свое воздушное пространство, чтобы ВСУ смогли нанести ударом беспилотниками по Ленинградской области. Об этом сообщает telegram-канал Shot.



Отмечается, что сегодня на территории Эстонии были найдены обломки дрона ВСУ в 40 километрах от Тарту и примерно в 100 километрах от российской границы. К тому же на месте падения образовалась большая воронка, появившаяся от взрыва. В окрестностях лежат поражающие элементы, которыми начинили беспилотник.

Предварительно, этот беспилотник упал в воскресенье. Напомним, тогда ВСУ совершили массированную атаку дронами на Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Этот БПЛА мог сбиться с курса и поэтому рухнул в лесу Эстонии.

Иван Мусатов

