Эстония предоставила ВСУ воздушное пространство для ударов дронами по Ленобласти
Эстония предоставила Украине свое воздушное пространство, чтобы ВСУ смогли нанести ударом беспилотниками по Ленинградской области. Об этом сообщает telegram-канал Shot.
Отмечается, что сегодня на территории Эстонии были найдены обломки дрона ВСУ в 40 километрах от Тарту и примерно в 100 километрах от российской границы. К тому же на месте падения образовалась большая воронка, появившаяся от взрыва. В окрестностях лежат поражающие элементы, которыми начинили беспилотник.
Предварительно, этот беспилотник упал в воскресенье. Напомним, тогда ВСУ совершили массированную атаку дронами на Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Этот БПЛА мог сбиться с курса и поэтому рухнул в лесу Эстонии.
