Силы ПВО ночью уничтожили 43 украинских беспилотника
В минувшую ночь дежурные силы противовоздушной обороны Российской Федерации успешно уничтожили 43 беспилотных летательных аппарата, запущенных с территории Украины. Об этом сообщило МО РФ.
По данным ведомства, наибольшее количество БПЛА было сбито над следующими регионами:
- 6 — над Ленинградской областью,
- 6 — над Рязанской областью,
- 6 — над Тульской областью,
- 5 — над Волгоградской областью,
- 4 — над Брянской областью,
- 3 — над Орловской областью,
- 3 — над Псковской областью,
- 2 — над Белгородской областью,
- 2 — над Курской областью.
Кроме того, по одному БПЛА было сбито над территориями Воронежской, Калужской, Липецкой, Новгородской, Нижегородской и Ростовской областей.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.