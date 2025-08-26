В Рязанской области обломки сбитого дрона повредили крышу частного дома
В Рязанской области обломки сбитого беспилотного летательного аппарата (БПЛА) упали во двор частного дома, повредив крышу. Об этом сообщил губернатор региона Павел Малков.
По предварительной информации, пострадавших в результате инцидента нет.
«В Рязанском районе обломки беспилотника упали во двор частного дома, повреждена крыша. Возгорание оперативно ликвидировано. Оценивается материальный ущерб», — написал губернатор в своем Telegram-канале.
Ранее Министерство обороны России сообщило, что с полуночи до 06:10 мск системы противовоздушной обороны (ПВО) успешно уничтожили шесть украинских БПЛА над Рязанской областью. Власти продолжают следить за ситуацией и призывают граждан сохранять спокойствие.
