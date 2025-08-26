В Рязанской области обломки сбитого дрона повредили крышу частного дома

26 августа 2025, 08:42

Фото: iStock/SBSArtDept

В Рязанской области обломки сбитого беспилотного летательного аппарата (БПЛА) упали во двор частного дома, повредив крышу. Об этом сообщил губернатор региона Павел Малков.





По предварительной информации, пострадавших в результате инцидента нет.





«В Рязанском районе обломки беспилотника упали во двор частного дома, повреждена крыша. Возгорание оперативно ликвидировано. Оценивается материальный ущерб», — написал губернатор в своем Telegram-канале.