ВСУ атаковали Крым
Министерство обороны Российской Федерации сообщило об успешной операции противовоздушной обороны, в ходе которой с 7:00 до 7:30 по московскому времени были уничтожены восемь беспилотных летательных аппаратов, запущенных с территории Украины. Об этом пишет РИА Новости.
Напоминаем, что 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.
По данным ведомства, все цели были перехвачены и ликвидированы в воздухе над Крымом, что позволило предотвратить возможные угрозы для безопасности региона.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
Читайте также: