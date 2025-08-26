ВСУ атаковали Крым

26 августа 2025, 08:12

ПВО сбили восемь украинских беспилотников над Крымом

Фото: iStock/Vyacheslav Makaryev

Министерство обороны Российской Федерации сообщило об успешной операции противовоздушной обороны, в ходе которой с 7:00 до 7:30 по московскому времени были уничтожены восемь беспилотных летательных аппаратов, запущенных с территории Украины. Об этом пишет РИА Новости.