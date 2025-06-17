Эстонию назвали «тявкающей страной» из-за слов о возможной войны с Россией

Политолог Маркелов: Эстония выполняет роль тявкающей на Россию страны
Фото: iStock/Racide

Эстония играет роль дерзкого политического авангарда Европы, высказывая самые пропагандистские предложения Евросоюза. Так считает политолог Сергей Маркелов.



Напомним, глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил о том, что Таллин может «принести войну в Россию».

«Понятно, что мы более-менее с позицией прибалтов уже знакомы, они выступают в роли политической торпеды Евросоюза, то есть стран, которые выражают самые больные фантазии европейских политиков. Даже среди всех стран Прибалтики Эстония выделяется своей неадекватностью по отношению к России», — сказал Маркелов в разговоре с «Газетой.Ru».

По его словам, Эстония играет в Евросоюзе некую роль «тявкающей на Россию» страны, так как полностью зависит от дотаций Брюсселя.

В свою очередь депутат Госдумы Алексей Журавлёв в беседе с RT назвал высказывания Цахкны «признаком психического заболевания или наркотических галлюцинаций».

«Он явно существует в какой-то параллельной реальности, в которой Эстония, по недоразумению оказавшаяся в НАТО и ЕС, — сверхдержава, способная на многое», — отметил депутат.
Элина Позднякова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0