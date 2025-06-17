Эстонию назвали «тявкающей страной» из-за слов о возможной войны с Россией
Политолог Маркелов: Эстония выполняет роль тявкающей на Россию страны
Эстония играет роль дерзкого политического авангарда Европы, высказывая самые пропагандистские предложения Евросоюза. Так считает политолог Сергей Маркелов.
Напомним, глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил о том, что Таллин может «принести войну в Россию».
«Понятно, что мы более-менее с позицией прибалтов уже знакомы, они выступают в роли политической торпеды Евросоюза, то есть стран, которые выражают самые больные фантазии европейских политиков. Даже среди всех стран Прибалтики Эстония выделяется своей неадекватностью по отношению к России», — сказал Маркелов в разговоре с «Газетой.Ru».
По его словам, Эстония играет в Евросоюзе некую роль «тявкающей на Россию» страны, так как полностью зависит от дотаций Брюсселя.
В свою очередь депутат Госдумы Алексей Журавлёв в беседе с RT назвал высказывания Цахкны «признаком психического заболевания или наркотических галлюцинаций».
«Он явно существует в какой-то параллельной реальности, в которой Эстония, по недоразумению оказавшаяся в НАТО и ЕС, — сверхдержава, способная на многое», — отметил депутат.