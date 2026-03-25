«Эстонская реакция»: эксперт о панике ВСУ из-за прорыва ВС РФ к Запорожью

25 марта 2026, 12:53

Военэксперт Марочко: ВСУ опасаются обвала фронта на Запорожском направлении

ВСУ боятся обвала фронта на Запорожском направлении. Об этом заявил военный эксперт Андрей Марочко беседе с NEWS.ru.





По его словам, которые приводит издание, публикации в украинских СМИ о приближении ВС РФ к областному центру — не что иное, как подготовка граждан и западного общества к «нелицеприятным для них новостям».



Военэксперт отметил, что рельеф и масштабы Запорожья не позволяют «взять его с ходу», однако российские войска находятся гораздо ближе к городу, чем утверждают украинские СМИ. Так называемую «эстонскую реакцию» он связал с попыткой Киева смягчить неизбежное поражение.

«Придется очень серьезно потрудиться нашим военнослужащим, чтобы выбить украинских бойцов», — добавил Марочко.

«У них отмечен под нами только населенный пункт Степногорск, а мы уже находимся в районе Речного — это более чем на семь километров севернее данного населенного пункта. То есть расстояние до города Запорожье намного меньше, нежели 14 километров», — объяснил собеседник.