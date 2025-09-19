Эстонские пограничники увидели в умной колонке россиянина «угрозу» для Украины
Эстонские пограничники не пропустили гражданина России из Ивангорода в Нарву из-за умной колонки в багаже, поскольку посчитали ее «угрозой» Украине. Об этом пишет RT.
По данным издания, на таможне россиянину пригрозили заключением под стражу или штрафом в размере 2,4 тысячи евро, то есть более 230 тысяч рублей.
Эстонские пограничники выдали гражданину России документ, где было написано, что он имеет с собой товар российского производства, и его покупка означает поддержку «дестабилизации» Украины. Также ему предложили оставить колонку на пропускном пункте, но россиянин не согласился.
Сам мужчина объяснил, что прежде уже не один раз ездил из Финляндии в Россию и обратно со старой колонкой, и вопросов со стороны пограничников не было.
Тем временем сотрудник российской погранслужбы заверил путешественника, что ЕС не запрещает ввозить умные колонки.
