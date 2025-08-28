Тысячи молодых украинцев покинули страну в первый день разрешения на выезд

28 августа 2025, 17:04

Mash: молодые украинцы массово покидают страну после введения разрешения на выезд

Фото: iStock/chris-mueller

В первый же день вступления в силу разрешения на выезд для молодых людей от 18 до 22 лет из Украины из страны массово начали выезжать потенциальные призывники. За последние 16 часов Украину покинуло около 9 тысяч человек, сообщает Telegram-канал Mash.