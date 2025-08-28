Тысячи молодых украинцев покинули страну в первый день разрешения на выезд
В первый же день вступления в силу разрешения на выезд для молодых людей от 18 до 22 лет из Украины из страны массово начали выезжать потенциальные призывники. За последние 16 часов Украину покинуло около 9 тысяч человек, сообщает Telegram-канал Mash.
Местные журналисты и блогеры публикуют десятки видео с километровыми очередями на пунктах пропуска на границе с европейскими странами. Наибольшая нагрузка отмечена на украинско-польской границе. Также загруженность наблюдается на границах с Венгрией и Молдавией.
В TikTok активно распространяются ролики довольных молодых украинцев, которые уже покинули страну и ищут, где приобрести сим-карту и снять койко-место. Многие заявляют, что не собираются возвращаться. При этом перед пересечением границы в интервью государственным СМИ они утверждали, что «обязательно вернутся» и переходят границу «просто проверить».
Для справки: с 2022 по 2025 год официально из Украины выехало около миллиона мужчин призывного возраста. В период 2025-2026 годов ожидается ещё около 500 тысяч подобных выездов. Всего же за последние три года страну покинуло порядка 7 миллионов человек.
