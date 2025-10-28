Стало известно, чем обернётся появление французских военных в зоне СВО
Депутат Ивлев: ВС РФ будут уничтожать французских военных в зоне СВО
Французские военные станут объектом для удара ВС РФ, если появятся в зоне спецоперации на Украине. Такое заявление сделал депутат Госдумы Леонид Ивлев.
Ранее в Службе внешней разведки РФ заявили, что президент Франции Эммануэль Макрон готовится отправить на Украину до двух тысяч своих военных, пишут argumenti.ru.
«По указанию Макрона Генеральный штаб Пятой республики готовит к развертыванию на Украине в помощь киевскому режиму воинский контингент численностью до двух тысяч солдат и офицеров, костяк которого составят штурмовики Французского иностранного легиона», — говорится в материале.
По словам Ивлева, французские наёмники уже давно принимают участие в боевых действиях на стороне ВСУ. В беседе с RT он подчеркнул, что французские военные «будут являться самым настоящим объектом для удара российских вооружённых сил».
«Это противник, с ним никто не будет вести переговоры, это противник с оружием в руках, этот противник нацелен на российские войска, поэтому их будут уничтожать, как и любого противника в специальной военной операции», — заключил Ивлев.