28 октября 2025, 15:36

Депутат Ивлев: ВС РФ будут уничтожать французских военных в зоне СВО

Фото: iStock/ChiccoDodiFC

Французские военные станут объектом для удара ВС РФ, если появятся в зоне спецоперации на Украине. Такое заявление сделал депутат Госдумы Леонид Ивлев.





Ранее в Службе внешней разведки РФ заявили, что президент Франции Эммануэль Макрон готовится отправить на Украину до двух тысяч своих военных, пишут argumenti.ru.





«По указанию Макрона Генеральный штаб Пятой республики готовит к развертыванию на Украине в помощь киевскому режиму воинский контингент численностью до двух тысяч солдат и офицеров, костяк которого составят штурмовики Французского иностранного легиона», — говорится в материале.

«Это противник, с ним никто не будет вести переговоры, это противник с оружием в руках, этот противник нацелен на российские войска, поэтому их будут уничтожать, как и любого противника в специальной военной операции», — заключил Ивлев.