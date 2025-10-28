Политолог раскрыл, для чего Венгрии нужна антиукраинская коалиция
Политолог Топорнин: антиукраинский альянс Венгрии нужен для защиты интересов
Венгрия хочет создать антиукраинскую коалицию в Евросоюзе для защиты собственных интересов. Так считает директор Центра европейской информации, политолог Николай Топорнин.
Ранее издание Politico со ссылкой на политического директора премьер-министра Венгрии Балажа Орбана сообщало, что Венгрия намерена объединиться с Чехией и Словакией для формирования скептически относящегося к Украине альянса в ЕС.
«Венгрия может возглавить коалицию нежелающих помогать Украине, куда войдут Чехия и Словакия. У этих стран есть общая база для этого, и все они не хотят допустить вступление Киева в Евросоюз. Однако пока сложно сказать, насколько объединение будет устойчивым и будет ли оказывать серьезное давление на решения ЕС», — сказал Топорнин «Газете.Ru».
Он добавил, что таким путём эти страны прежде всего надеются защитить свои финансовые интересы.
В свою очередь политолог Андрей Кортунов отметил в беседе с RT, что Венгрия хочет объединить усилия с Чехией и Словакией, чтобы не выступать в одиночку.
«Причём сегодня эта группа может состоять из трёх государств, а завтра, в случае каких-то политических сдвигов в других европейских странах, она может расшириться», — пояснил эксперт.
По его словам, у групповой инициативы больше шансов на то, чтобы быть услышанными.
Кортунов добавил, что к коалиции скептически относящихся к Украине могут присоединиться европейские страны, которые недовольны политикой Брюсселя в отношении украинского конфликта, а также выделяемых объёмов экономической и военной помощи Киеву.