Политолог раскрыл, для чего Венгрии нужна антиукраинская коалиция

28 октября 2025, 16:14

Политолог Топорнин: антиукраинский альянс Венгрии нужен для защиты интересов

Фото: iStock/xbrchx

Венгрия хочет создать антиукраинскую коалицию в Евросоюзе для защиты собственных интересов. Так считает директор Центра европейской информации, политолог Николай Топорнин.





Ранее издание Politico со ссылкой на политического директора премьер-министра Венгрии Балажа Орбана сообщало, что Венгрия намерена объединиться с Чехией и Словакией для формирования скептически относящегося к Украине альянса в ЕС.





«Венгрия может возглавить коалицию нежелающих помогать Украине, куда войдут Чехия и Словакия. У этих стран есть общая база для этого, и все они не хотят допустить вступление Киева в Евросоюз. Однако пока сложно сказать, насколько объединение будет устойчивым и будет ли оказывать серьезное давление на решения ЕС», — сказал Топорнин «Газете.Ru».

«Причём сегодня эта группа может состоять из трёх государств, а завтра, в случае каких-то политических сдвигов в других европейских странах, она может расшириться», — пояснил эксперт.