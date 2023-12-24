Сбежавший журналист Печий подписывал заявление, предполагающее возвращение

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В Киеве дали комментарий, касающийся отказа телеведущего Алексея Печия вернуться на родину после завершения саммита Европейского союза (ЕС).
Ростислав Карандеев, который исполняет обязанности министра культуры Украины сообщил в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), что действия журналиста не являются правомерными.
Карандеев отметил, что каждый, выезжающий за границу, предоставляет большой пакет документов и подписывает обязательство вернуться на родину по завершению своих задач.
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Карандеев отметил, что каждый, выезжающий за границу, предоставляет большой пакет документов и подписывает обязательство вернуться на родину по завершению своих задач.
«Алексей Печий тоже подписывал такое заявление, его действия являются не только неправомерными, но и характеризуют его как человека и гражданина», —отметил Карандеев.Также было опубликовано обращение журналиста. Он просил содействовать в пересечении границы, чтобы присутствовать на саммите ЕС 14-15 декабря. Журналист обязывался вернуться на Украину к 22 декабря.
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Мария Фирсова