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Сбежавший журналист Печий подписывал заявление, предполагающее возвращение

24 декабря 2023, 09:34
Фото: istockphoto/alexytrener

Фото: istockphoto/alexytrener

В Киеве дали комментарий, касающийся отказа телеведущего Алексея Печия вернуться на родину после завершения саммита Европейского союза (ЕС).
Ростислав Карандеев, который исполняет обязанности министра культуры Украины сообщил в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), что действия журналиста не являются правомерными.

Карандеев отметил, что каждый, выезжающий за границу, предоставляет большой пакет документов и подписывает обязательство вернуться на родину по завершению своих задач.


«Алексей Печий тоже подписывал такое заявление, его действия являются не только неправомерными, но и характеризуют его как человека и гражданина», —отметил Карандеев.
Также было опубликовано обращение журналиста. Он просил содействовать в пересечении границы, чтобы присутствовать на саммите ЕС 14-15 декабря. Журналист обязывался вернуться на Украину к 22 декабря.

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Депутат ЕП Дейли заявила о неизбежном предательстве Украины Западом
#украина
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Депутат ЕП Дейли заявила о неизбежном предательстве Украины Западом
24 декабря 2023, 09:01

Фото: iStock/JARAMA

Депутат Европейского парламента от Ирландии Клэр Дейли в социальной сети X заявила о том, что предательство Украины западными странами неизбежно.
По словам Дейли, западные союзники принуждают Украину к невыгодным условиям мирного урегулирования.

«Прошло почти 2 года войны на Украине, а всегда неизбежное предательство Запада уже началось», — считает Дейли.
По её мнению, сейчас, когда республика лишилась десятков тысяч человек на фронте, Киев вынуждают пойти мир на куда более плохих условиях, чем в апреле прошлого года, когда НАТО призывало не останавливать борьбу.

Ранее Песков назвал «в своей концепции неверными» тезисы NYT о том, что Путин якобы сигнализировал о готовности к переговорам о том, чтобы прекратить огонь на Украине на нынешней линии соприкосновения.

«Путин действительно готов к переговорам, он так сказал. Россия по-прежнему готова, но только для достижения своих целей», —отметил Песков.
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#украина
#сво
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Песков рассказал, что Путин готов к переговорам с Украиной при одном условии
Песков: Путин готов к переговорам, если будут достигнуты цели СВО
24 декабря 2023, 08:41

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин готов к переговорам по Украине, позволяющим достичь целей СВО.
Об этом газете The New York Times сообщил пресс-секретарь прездента Дмитрий Песков.

Песков назвал «в своей концепции неверными» тезисы NYT о том, что Путин якобы сигнализировал о готовности к переговорам о том, чтобы прекратить огонь на Украине на нынешней линии соприкосновения.

«Путин действительно готов к переговорам, он так сказал. Россия по-прежнему готова, но только для достижения своих целей», —отметил Песков.
Цели СВО, по мнению российских властей, включают в себя демилитаризацию и денацификацию Украины.

Ранее начальник службы авиации и противовоздушной обороны (ПВО) 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Василий Самовар заявил, что РФ превосходит Украину по своему мобилизационному потенциалу, а также количеству ресурсов. Если российская экономика и дальше продолжит переход на «военные рельсы», то российская сторона может одержать победу над Украиной.

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#украина
#всу
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Астафьев: В течение суток на Донецком направлении СВО сбили 10 БПЛА ВСУ
24 декабря 2023, 05:21

Фото: iStock/Aleksandr_Golubev

Вооружённые силы РФ в течение последних суток сбили на донецком направлении 10 беспилотников ВСУ в районе Горловки, Марьинки и Победы в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки войск «Юг» Вадим Астафьев.
Кроме того, по его словам, подразделения группировки отразили 11 атак и нанесли поражение живой силе и технике Вооружённых сил Украины в районах населенных пунктов Красное, Дылеевка, Кирово и Георгиевка в ДНР.

Согласно статистике Минобороны России, на донецком направлении за минувшие сутки украинская армия потеряла около 200 солдат, четыре танка, в том числе немецкий Leopard-2, три автомобиля и боевую машину пехоты Bradley производства США. В российском военном ведомстве также добавили, что за неделю украинские войска потеряли на Донецком направлении более 1 610 бойцов. Российскими военными были уничтожены три танка, 17 БМП, пусковая установка HIMARS, 24 автомобиля и 44 орудия полевой артиллерии.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#всу
#бпла
#вооружённые силы рф
#сво
#украина
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Американский военный журнал назвал причину постоянной нехватки снарядов у ВСУ
MWM: ВСУ расходуют снаряды гораздо быстрее, чем получают их от Запада
24 декабря 2023, 04:05

Фото: iStock/zim286

Вооружённые силы Украины (ВСУ) расходуют поставляемые им боеприпасы быстрее, чем этого ожидали страны Запада, сообщает американский военный журнал Military Watch Magazine (MWM).
«Перенаправление с начала октября в Израиль американских боеприпасов, большая часть которых была предназначена для отправки на Украину, только усугубило ситуацию», — говорится в материале.

Журнал указывает, что производственные возможности западных стран, которые оказывают военную помощь ВСУ, сталкиваются в настоящее время с серьезными проблемами.

При этом издание отмечает, что российские военные оснащены лучше, чем в начале спецоперации, поскольку Москва за последние пару лет существенно увеличила объемы производства вооружений за счет собственного оборонного сектора.

По мнению журналистов, пока остается неясным, будет ли утверждён новый пакет финансовой помощи Украине, однако даже в случае положительного решения этого вопроса сенатом США возможности использования финансирования для закупки боеприпасов останутся ограниченными из-за истощения запасов.

Вооружённые силы Украины (ВСУ) ранее решили сократить военные операции из-за нехватки артиллерийских снарядов на фоне недостатка помощи от западных союзников. Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой ВСУ «Таврия» Александр Тарнавский. Согласно словам командующего, проблемы с боеприпасами ощущаются по всей линии фронта. Особенно это касается снарядов калибра 122 и 152 мм.

Представители Евросоюза уже ни раз отмечали, что не успевают выполнить договор о поставке на Украину миллиона снарядов в течение 2023 года. Они также утверждают, что до марта 2024 года вряд ли успеют поставить необходимое количество. В крайнем случае, Евросоюзу придётся закупить недостающие вооружение у сторонних стран, не входящих в объединение.

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#сша
#украина
#снаряд
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Командир президентской бригады ВСУ пожаловался на массу отказников на фронте
Командир ВСУ Губаренко: многие отказники на фронте избегают наказания
24 декабря 2023, 03:45

Фото: iStock/Iryna_Imago

Командир 2-го механизированного батальона президентской бригады Вооружённых сил Украины (ВСУ )Игорь Губаренко пожаловался журналистам издания «Украинская правда» на то, что многие фронтовые отказники избегают наказания из-за особенностей действующего законодательства.
По его словам, уголовный кодекс страны не работает с отказниками, и привлечение военнослужащего к ответственности за неисполнение приказа требует от двух недель до месяца. Более того, солдаты могут найти «лазейки» в законе даже после длительного разбирательства.

В итоге, заметил офицер, возбужденных уголовных дел по этому основанию много — некоторые тянутся ещё с 2022 года.

Ранее газета The Washington Post сообщила, что украинские военные жалуются на усталость, оправдывая это тем, что выиграть в конфликте только за счет мотивации нельзя.

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#украина
#всу
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СК возбудил дело об антивоенных фейках против мэра украинских Черновцов
24 декабря 2023, 01:50

Фото: iStock/Silent_GOS

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о фейках против Вооружённых сил России в отношении мэра украинского города Черновцы Романа Кличука «после публикации им в соцсетях заведомо ложной информации о действиях российской армии в Буче и других городах Киевской области». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Как уточнил собеседник агентства, дело возбудили по п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ за то, что Кличук, согласно данным следствия, в апреле 2022 года «разместил под видом достоверной ложную информацию о действиях российской армии в Буче, Гостомеле, Ирпене и населенном пункте Ворзель Киевской области в ходе специальной военной операции». Теперь за это ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Пост мэра Черновцов бизнесмен и политик Роман Кличук занимает с 30 ноября 2020 года.

Ранее Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ) сообщило, что не поддерживает контакт с украинскими властями по вопросу о списке «погибших» в Буче. В бюро предполагают, что проводить расследование должна Россия.

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#фейки
#украина
#уголовное дело
#следственный комитет
#ск рф
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Число пострадавших при атаке беспилотников на Донецк возросло до восьми
Кулемзин: 8 человек пострадали после сброса боеприпасов с дронов ВСУ в Донецке
23 декабря 2023, 21:43

Фото: iStock/NiseriN

Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил об увеличении числа пострадавших при атаках беспилотников ВСУ по городу. Об этом он написал в своём Telegram-канале.
Он отметил, что в результате сброса взрывоопасного предмета с дрона получили ранения восемь мирных жителей.

Последней пострадавшей на данный момент числится женщина 1964 года рождения.

Представительство ДНР в СЦКК утверждает, что украинские военные совершили как минимум три сброса боеприпасов в дронов на Петровский район Донецка за минувшие сутки.

Также Кулемзин ранее сообщал, что в субботу ВСУ произвели атаку на Кировский район города, в результате чего пострадали семь жителей города.

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#днр
#беспилотник
#атака
#пострадавшие
#алексей кулемзин
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Возросло число пострадавших при атаке дрона ВСУ в Белгородской области
Гладков: число раненных при атаке дрона ВСУ в Белгородской области достигло 5
23 декабря 2023, 21:29

Фото: iStock/rancho_runner

Увеличилось число пострадавших при атаке дрона-камикадзе ВСУ в Белгородской области. Об этом в Telegram-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков.
Он уточнил, что число пострадавших достигло пяти человек. Двое мужчин смогли самостоятельно добраться от места происшествия до больницы. У первого наблюдалась минно-взрывная травма и осколочные ранения ноги. У второго наблюдается ранение правой руки и правой ноги.

Гладков подчеркнул, что в настоящее время состояние всех пяти пострадавших оценивается как среднетяжёлое. Они находятся под присмотром врачей.

Ранее в этот день глава региона сообщил о том, что украинскими военными была произведена атака дроном-камикадзе на Грайвороновский городской округ. Беспилотник упал на асфальтоукладочный каток. Рядом находящиеся трое рабочих получили ранения различной степени тяжести.

Данный округ граничит с Сумской и Харьковской областями Украины, откуда регулярно производятся обстрелы и запуски дронов.

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#всу
#атака
#беспилотник
#пострадавшие
#белгород
#вячеслав гладков
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В США рассказали о сигналах от России к прекращению боевых действий на Украине
NYT: РФ сигнализирует Западу о готовности к переговорам по Украине
23 декабря 2023, 20:59

Фото: iStock/Diy13

Россия с помощью посредников пытается передать сигналы западным политикам о готовности к переговорам по конфликту с Украиной, а также по поводу прекращения боевых действий. Об этом сообщает американское издание The New York Times.
Отмечается, что Россия готова к заморозке конфликта, но с условием, что останется на нынешних позициях. Источник газеты, приближённый к Кремлю, заявил, что РФ не собирается «отступать ни на метр».

Он также подчеркнул, что такие сигналы на Запад посылаются ещё с сентября в рамках так называемой «закулисной дипломатии». Однако существуют опасения, что Украина может не согласиться на такие условия, а сама идея российской стороны об урегулировании конфликта может быть просто «попыткой Кремля ввести в заблуждение».

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#украина
#сша
#переговоры
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