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«Эта осень будет для нас победоносной»: командир ВС РФ рассказал об успехах армии

Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов: СВО может завершиться в этом году
28 марта 2024, 13:08
Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов рассказал об обстановке на фронте и продвижении российской армии.
Он подчеркнул, что в настоящее время главной задачей российских военных на Белогоровском направлении в ЛНР является не дать ВСУ расслабиться и нанести удар по силам ВС РФ. Следующим этапом станет Григоровка, добавил военный в беседе с военкором RT Владом Андрицей.

Также ожидается хороший результат на Артёмовском направлении. Там продвижение идёт медленнее, но успехи предвидятся.


Российские военные значительно продвинулись у Клещеевки, взяв очень большой участок, добавил Алаудинов.

По словам командира, нынешние действия Украины и США являются агонией из-за бессилия и неудач на фронте.

В заключение он добавил, что спецоперация может быть завершена уже в этом году.

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#спецоперация
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#конфликт
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В Госдуме рассказали о расследовании преступлений Украины против детей
Кузнецова: ВСУ за месяц убили 6 детей и ранили 16
28 марта 2024, 12:54

Фото: iStock/Oleg Elkov

Украинские военные примерно за месяц убили шесть детей и ранили ещё 16. Об этом сообщила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова в ходе заседания комиссии по расследованию преступлений Киева против детей.
Она подчеркнула, что с конца прошлого года от действий ВСУ погибло 19 детей, ранены 41.

Кузнецова рассказала, что украинские военные начали применять новую тактику. Они с помощью беспилотников разбрасывают противопехотные мины дистанционного минирования недалеко от гражданских объектов или по пути следования городского общественного транспорта. Таким образом из-за взрыва 10 марта в посёлке Луганское ДНР погиб ребёнок.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил поручить Кузнецовой подготовить предложения по проведению парламентского расследования о преступлениях Киева в отношении детей Донбасса.

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#госдума
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#украина
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В Киеве не исключили угрозу попыток проникновения в город ДРГ
28 марта 2024, 12:24

Фото: iStock/Aleksandr Mokshyn

Киевские власти не исключили угрозу попыток проникновения в город диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) и активизации «вражеских агентов». Об этом пишет РИА Новости.
Ранее французская газета Express сообщала, что в результате ударов Вооружённых сил России по стратегическим объектам без света остался весь Харьков. Отмечалось, что десятки российских ракет и беспилотников атаковали объекты энергетической инфраструктуры. Местный чиновник, имя которого не было указано, подчеркнул, что это был самый мощный удар с начала спецоперации.

Напомним, что удары по стратегическим объектам на территории Украины последовали после атаки ВСУ на Крымский мост в 2022 году.

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#вс рф
#спецоперация
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МО: врач с позывным «Велес» занял место командира в танке и уничтожил отряд ВСУ
28 марта 2024, 09:29

Фото: iStock/Dmitry Belyaev

Военный врач с позывным «Велес» смог перехватить управление танком и помешать прорыву ВСУ в зоне спецоперации. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России в своем Telegram-канале.
По информации источника, противник пытался совершить прорыв к населенному пункту Козинка в Белгородской области. Сообщается, что врач занял место командира танка и вел огонь прямой наводкой по подразделениям украинских войск.

После этой атаки ВСУ понесли серьезные потери, в результате чего им пришлось отступить.

Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что украинские войска перебрасывают под Часов Яр личные резервы командования сухопутных войск для стабилизации фронта. Он также отметил, что в настоящее время панические настроения преобладают в рядах противника.

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#минобороны рф
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Российские военные подбили американский танк Abrams под Авдеевкой
ВС РФ подбили американский танк Abrams на авдеевском направлении
28 марта 2024, 09:11

Фото: istock / dr_evil

Военнослужащие ВС РФ в ходе наступательных действий в районе Авдеевки уничтожили еще один Abrams. Об этом информирует глава Орловской области Андрей Клычков в своем в Телеграм-канале.
Как утверждает губернатор, совсем недавно регион предоставил бойцам гвардейской бригады спецназа бронеавтомобиль. Солдаты именно этой бригады подбили танк, полученный ВСУ от западных партеров.

«С первых дней спецоперации мы взаимодействуем в том числе с бойцами из отдельных гвардейских бригад специального назначения», — заявил Клычков.
Танк был уничтожен группировкой войск «Центр».

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее источник рассказал, как танковые ракеты «прошивают» бронетехнику ВСУ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#танки
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Шольц сделал важное заявление о переговорах по Украине
Шольц: часть стран на уровне советников по безопасности обсуждают мир на Украине
28 марта 2024, 09:08

Фото: сайт Кремля

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что в некоторых странах идет обсуждение перспектив мира на Украине. Об этом сообщает Märkische Allgemeine Zeitung.
По словам Шольца, мир возможен в любое время. Он также пояснил, что на сегодняшний день некоторые государства, в том числе и Украина, ведут переговоры по вопросу начала мирного процесса.

Канцлер заключил, что для этого главе российского государства Владимиру Путину необходимо «вывести войска и прекратить конфликт».

Ранее Шольц заявил, что для прямых переговоров с президентом России Владимиром Путиным необходим подходящий момент. Напомним, российский лидер и канцлер ФРГ с момента начала специальной военной операции общались по телефону одиннадцать раз.

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Марочко: ВСУ перебрасывают под Часов Яр резервы командования сухопутных войск
28 марта 2024, 08:26

Фото: iStock/Olena_Z

Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что украинские войска перебрасывают под Часов Яр личные резервы командования сухопутных войск для стабилизации фронта. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Марочко, по этой причине трафик военных колонн ВСУ в ДНР сильно увеличился и идёт практически круглосуточно. Подполковник подчеркнул, что военные колонны движутся и в обратном направлении, но с разбитой техникой и погибшими солдатами.

Ранее Марочко сообщал, что в рядах ВСУ наблюдаются панические настроения. Он привёл пример, как украинские военнослужащие самовольно покинули участок на линии боевого соприкосновения юго- восточнее Часов Яра, оголив участок фронта.

Напомним, глава ДНР Денис Пушилин заявлял, что российская армия продвигается в сторону Часов Яра в ДНР. По его словам, после освобождения населенного пункта Красное и дальнейшего продвижения российских военных в районе Часов Яра приближает возможность приступить к восстановительным работам в Артёмовске.

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#денис пушилин
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Японского журналиста поразила поездка в Мариуполь
Daily Shincho: жители Мариуполя не чувствуют влияния конфликта на свою жизнь
28 марта 2024, 07:41

Фото: istock / SunVideo

Жители Мариуполя не ощущают негативного влияния конфликта на жизнь в населенном пункте. Об этом рассказал японский журналист Ирия Итани в материале для Daily Shincho.
«Пока автор находился в Мариуполе, город подвергся двум обстрелам. Однако жители Мариуполя по-прежнему считают сложившуюся у них ситуацию мирной», — пишет Итани.
Он также отметил, что в магазинах города совершенно спокойная атмосфера и нет проблем с продуктами.

Японский корреспондент подытожил, что несмотря на то, что конфликт продолжается, «для мариупольцев он, похоже, закончился».

В мае 2022 года Минобороны РФ сообщило о полном освобождении Мариуполя. После этого началось активное восстановление города.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#конфликт
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#жители
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Расчеты 152-мм гаубиц «Гиацинт-Б» уничтожили пункты временной дислокации ВСУ на правом берегу Днепра
28 марта 2024, 06:57

Фото: сайт Минобороны РФ

Российские артиллеристы вели стрельбу с закрытых огневых позиций на дальности до 20 километров. Обнаружение противника, а также дальнейшую корректировку огня гаубиц, производили с помощью средств воздушной разведки «Zala» подразделений беспилотной авиации, об этом сообщили в Минобороны РФ.
В результате совместной боевой работы расчетов БпЛА и артиллеристов ВДВ, пункты временной дислокации ВСУ оказались поражены, при этом было уничтожено большое количество личного состава украинской армии. А затем российские артиллеристы-десантники произвели маскировку орудий и оперативно покинули огневую позицию, укрывшись в заранее подготовленных оборонительных сооружениях.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#вооружённые силы рф
#всу
#сво
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Le Figaro: Французская армия не справится с российской на Украине
28 марта 2024, 06:02

Фото: iStock/ Delpixart

Французской армии не хватит опыта и ресурсов, чтобы вести бой против российских войск на Украине, высказал мнение обозреватель Le Figaro Рено Жирар.
«Российские солдаты … имеют некую боевую закалку, поскольку непосредственно участвовали в военном конфликте. За последние лет 10 французские войска сражались лишь с исламскими радикалами, разгуливающими в обычных сандалиях», — написал журналист.

Он также считает, что провал французского в случае вмешательства неизбежен не только из-за недостаточного опыте ВС Франции, но и в связи с ограничениями в ресурсах. Обещанных начальником штаба сухопутных войск Пьером Шиллем 20 тысяч солдат не хватит для противостояния российской группировке на Украине, полагает обозреватель.

Франция на сегодняшний день может вести только точечные операции за рубежом, заключил Жирар.

Французский лидер Эммануэль Макрон в феврале заявил, что Евросоюз договорился создать «девятую коалицию для глубоких ударов» — поставок Киеву ракет среднего и дальнего действия. По его словам, западные страны также обсудили возможную отправку войск на Украину, но консенсус пока не был достигнут. У Франции же нет лимитов в вопросе помощи Украине, и страна сделает все, чтобы не допустить победы России, отметил Макрон.

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