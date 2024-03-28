«Эта осень будет для нас победоносной»: командир ВС РФ рассказал об успехах армии

Фото: iStock/Aleksandr Golubev
Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов рассказал об обстановке на фронте и продвижении российской армии.
Он подчеркнул, что в настоящее время главной задачей российских военных на Белогоровском направлении в ЛНР является не дать ВСУ расслабиться и нанести удар по силам ВС РФ. Следующим этапом станет Григоровка, добавил военный в беседе с военкором RT Владом Андрицей.
Также ожидается хороший результат на Артёмовском направлении. Там продвижение идёт медленнее, но успехи предвидятся.
Российские военные значительно продвинулись у Клещеевки, взяв очень большой участок, добавил Алаудинов.
По словам командира, нынешние действия Украины и США являются агонией из-за бессилия и неудач на фронте.
В заключение он добавил, что спецоперация может быть завершена уже в этом году.
Читайте также:
МО: врач с позывным «Велес» занял место командира в танке и уничтожил отряд ВСУ
Российские военные подбили американский танк Abrams под Авдеевкой
Расчеты 152-мм гаубиц «Гиацинт-Б» уничтожили пункты временной дислокации ВСУ на правом берегу Днепра
Также ожидается хороший результат на Артёмовском направлении. Там продвижение идёт медленнее, но успехи предвидятся.
По словам командира, нынешние действия Украины и США являются агонией из-за бессилия и неудач на фронте.
В заключение он добавил, что спецоперация может быть завершена уже в этом году.
Читайте также:
МО: врач с позывным «Велес» занял место командира в танке и уничтожил отряд ВСУ
Российские военные подбили американский танк Abrams под Авдеевкой
Расчеты 152-мм гаубиц «Гиацинт-Б» уничтожили пункты временной дислокации ВСУ на правом берегу Днепра
Анастасия Чинкова