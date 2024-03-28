Российские военные подбили американский танк Abrams под Авдеевкой

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Военнослужащие ВС РФ в ходе наступательных действий в районе Авдеевки уничтожили еще один Abrams. Об этом информирует глава Орловской области Андрей Клычков в своем в Телеграм-канале.
Как утверждает губернатор, совсем недавно регион предоставил бойцам гвардейской бригады спецназа бронеавтомобиль. Солдаты именно этой бригады подбили танк, полученный ВСУ от западных партеров.
Танк был уничтожен группировкой войск «Центр».
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее источник рассказал, как танковые ракеты «прошивают» бронетехнику ВСУ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«С первых дней спецоперации мы взаимодействуем в том числе с бойцами из отдельных гвардейских бригад специального назначения», — заявил Клычков.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее источник рассказал, как танковые ракеты «прошивают» бронетехнику ВСУ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак