Российские военные подбили американский танк Abrams под Авдеевкой

Российские артиллеристы вели стрельбу с закрытых огневых позиций на дальности до 20 километров. Обнаружение противника, а также дальнейшую корректировку огня гаубиц, производили с помощью средств воздушной разведки «Zala» подразделений беспилотной авиации, об этом сообщили в Минобороны РФ.