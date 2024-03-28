Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Расчеты 152-мм гаубиц «Гиацинт-Б» уничтожили пункты временной дислокации ВСУ на правом берегу Днепра

Расчеты 152-мм гаубиц «Гиацинт-Б» уничтожили пункты временной дислокации ВСУ на правом берегу Днепра

28 марта 2024, 06:57
Фото: сайт Минобороны РФ

Фото: сайт Минобороны РФ

Российские артиллеристы вели стрельбу с закрытых огневых позиций на дальности до 20 километров. Обнаружение противника, а также дальнейшую корректировку огня гаубиц производили с помощью средств воздушной разведки «Zala» подразделений беспилотной авиации.

В результате совместной боевой работы расчетов БпЛА и артиллеристов ВДВ, пункты временной дислокации ВСУ оказались поражены, при этом было уничтожено большое количество личного состава украинской армии. А затем российские артиллеристы-десантники произвели маскировку орудий и оперативно покинули огневую позицию, укрывшись в заранее подготовленных оборонительных сооружениях.


Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Читайте также:

Российские военные авиаударом ликвидировали высокоранговых офицеров ВСУ

ВС РФ зачистили несколько крупных укрепрайонов ВСУ в районе Артёмовска

«Шар-террорист»: Российские военные впервые поразили замаскированный украинский зонд
#вооружённые силы рф
#всу
#сво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Японского журналиста поразила поездка в Мариуполь
Daily Shincho: жители Мариуполя не чувствуют влияния конфликта на свою жизнь
28 марта 2024, 07:41

Фото: istock / SunVideo

Жители Мариуполя не ощущают негативного влияния конфликта на жизнь в населенном пункте. Об этом рассказал японский журналист Ирия Итани в материале для Daily Shincho.
«Пока автор находился в Мариуполе, город подвергся двум обстрелам. Однако жители Мариуполя по-прежнему считают сложившуюся у них ситуацию мирной», — пишет Итани.
Он также отметил, что в магазинах города совершенно спокойная атмосфера и нет проблем с продуктами.

Японский корреспондент подытожил, что несмотря на то, что конфликт продолжается, «для мариупольцев он, похоже, закончился».

В мае 2022 года Минобороны РФ сообщило о полном освобождении Мариуполя. После этого началось активное восстановление города.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Читайте также:

Расчеты 152-мм гаубиц «Гиацинт-Б» уничтожили пункты временной дислокации ВСУ на правом берегу Днепра

Le Figaro: Французская армия не справится с российской на Украине

Подоляк заявил о стагнации украинских войск на фронте
#конфликт
#журналист
#жизнь
#город
#жители
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Le Figaro: Французская армия не справится с российской на Украине
28 марта 2024, 06:02

Фото: iStock/ Delpixart

Французской армии не хватит опыта и ресурсов, чтобы вести бой против российских войск на Украине, высказал мнение обозреватель Le Figaro Рено Жирар.
«Российские солдаты … имеют некую боевую закалку, поскольку непосредственно участвовали в военном конфликте. За последние лет 10 французские войска сражались лишь с исламскими радикалами, разгуливающими в обычных сандалиях», — написал журналист.

Он также считает, что провал французского в случае вмешательства неизбежен не только из-за недостаточного опыте ВС Франции, но и в связи с ограничениями в ресурсах. Обещанных начальником штаба сухопутных войск Пьером Шиллем 20 тысяч солдат не хватит для противостояния российской группировке на Украине, полагает обозреватель.

Франция на сегодняшний день может вести только точечные операции за рубежом, заключил Жирар.

Французский лидер Эммануэль Макрон в феврале заявил, что Евросоюз договорился создать «девятую коалицию для глубоких ударов» — поставок Киеву ракет среднего и дальнего действия. По его словам, западные страны также обсудили возможную отправку войск на Украину, но консенсус пока не был достигнут. У Франции же нет лимитов в вопросе помощи Украине, и страна сделает все, чтобы не допустить победы России, отметил Макрон.

Читайте также:

Во Франции допустили прямое столкновение с РФ и назвали условия для этого

Стало известно, какой участок фронта на Украине займут войска из Франции

Во Франции указали на провал антироссийской кампании Макрона
#россия
#франция
#конфликт
#журналист
#президент
#страны
#мнение
#мероприятия
#операции
#солдаты
#нато
#макрон
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подоляк заявил о стагнации украинских войск на фронте
28 марта 2024, 05:05

Фото: iStock/ Irina Piskova

Украинские вооруженные силы сейчас оказались в стагнации на передовой, заявил в эфире радио New Voice советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.
«Мы находимся в стагнации, необходимо прорабатывать сценарии, что нам нужно делать с точки зрения войны как таковой, ресурсного обеспечения войны и информационной составляющей, чтобы усилить все-таки понимание у наших партнеров, что стагнация - это как раз удорожание войны», — сказал Подоляк.

Он пояснил, что под стагнацией имеет в виду, в частности, нехватку ресурсов для «эффективных наступательных действий», в том числе на тактическом уровне, проведение только оборонительных операций, а также пробуксовку в поставках ресурсов со стороны стран-союзников.

По мнению Подоляка, назначение секретарем Совета нацбезопасности и обороны Украины бывшего главы Службы внешней разведки Александра Ливиненко усилит «аналитическую составляющую» в нынешних условиях на фронте.

Читайте также:

Подоляк призвал к расширению атак на российское приграничье

Подоляк признал, что дальнейшая мобилизация на Украине будет сложной

Подоляк: Украина не причастна к теракту в «Крокусе»
#радио
#пост
#страны
#поставки
#всу
#вс рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Харьков остался без света после ударов РФ по стратегическим объектам
Express: Харьков остался без света после ударов РФ по стратегическим объектам
28 марта 2024, 04:09

Фото: iStock/ happyphoton

Ракетные удары по стратегическим объектам на Украине погрузили Харьков во мрак, сообщает французская газета Express.
«Второй по величине город Украины погрузился в кромешную тьму, … когда десятки ракет и беспилотных летательных аппаратов нацелились … на объекты энергетической инфраструктуры», — говорится в материале.

Неназванный местный чиновник заявил, что один из последних ударов в 20 ракет по ключевым целям под городом стал самым сильным с начала специальной операции.

Российская сторона начала наносить удары по объектам критической инфраструктуры Украины после теракта на Крымском мосту в октябре 2022 года. Атаке подлежат объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.

В ночь на 27 марта средства ПВО Украины ударили по жилой инфраструктуре Харькова из-за нештатного срабатывания ракеты. В результате выпущенный из ЗРК снаряд попал в гражданский объект.

Читайте также:

Зеленский признал, что ВСУ не удастся защитить Харьков

Politika: Украина может потерять Одессу, Харьков и Киев

В Харьков прибыли говорящие по-польски военные
#армия
#владимир путин
#президент
#город
#операции
#Харьков
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ТАСС: Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о взрывах в городе
28 марта 2024, 01:33

Фото: iStock/Andrey_Orekhov

Взрывы произошли в Харькове на востоке Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на мэра города Игоря Терехова.
Ранее глава областной военной администрации Олег Синегубов заявил, что, по предварительным данным, российские войска впервые ударили по Харькову «управляемым боеприпасом крупного калибра».

Утром 22 марта в Харькове произошло около 15 взрывов, получили повреждения объекты критической инфраструктуры города. Тогда Игорь Терехов записал видеообращение к харьковчанам, где призвал сохранять спокойствие и рассказал, что город обесточен, отсутствует электричество, водо- и теплоснабжение. Глава города констатировал, что не работает электротранспорт и горячие линии всех экстренных служб: полиции, скорой, аварийной газовой службы.

ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Читайте также:

В Харьковской области — взрывы и воздушная тревога

Харьков полностью обесточен после атаки по объектам энергетики Украины

На Западе Украины объявлена воздушная тревога
#мэр
#харьков
#украина
#взрывы
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Путин: Если F-16 будут применяться против России, то станут законной целью
28 марта 2024, 01:29

Фото: сайт Кремля

Российские войска будут уничтожать на Украине самолёты F-16 точно так же, как и другую западную технику, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с военными лётчиками и вдовами погибших Героев России-участников СВО в Торжке. По его словам, если F-16 начнут применяться против ВС РФ с аэродромов третьих стран, то они станут для российских военнослужащих законной целью.




Ранее глава российского государства назвал «бредом» заявления о том, что наша страна собирается нападать на кого-либо из членов НАТО, включая Польшу, Чехию или Прибалтику. Он считает, что все разговоры об этом не более чем способом отвлечь население Европы от тяжелой экономической ситуации.

Напомним, турецкий исследователь авиации Джем Догут заявил, что поставки Киеву истребителей F-16 не изменят ход специальной операции. Догут подчеркнул, что ВС РФ смогут охотиться за ними.

Читайте также:
Украинский генерал Кривонос: самолеты F-16 не внесут решающий вклад в ход конфликта

Эксперт Догут: российские военные смогут охотиться на поставленные Киеву F-16

СМИ: главком сил НАТО в Европе считает, что самолеты F-16 «помогут» Украине


#самолёты
#вс рф
#сво
#владимир путин
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Военный эксперт Онуфриенко: Хуже поляков бойцов ВСУ не подготовит никто
27 марта 2024, 20:18

Фото: iStock/Rafal Olkis

У польских военнослужащих нет достойного боевого опыта, поэтому им нечему научить ВСУ. Об этом сообщает военный эксперт Михаил Онуфриенко.
В ходе военных учений в Польше за один месяц из-за несчастных случаев погибли пять военнослужащих, а также таинственно скончался бригадный генерал польской армии Адам Марчак.

Исходя из такого прецедента военный эксперт Онуфриенко сделал выводы, что польские военнослужащие не смогут обеспечить качественную подготовку резервов Вооруженных Сил Украины. Любая армия должна проходить испытания на поле боя, считает эксперт, поляки не имеют подобного опыта.

«Польской армии не хватает реального боевого опыта. Все армии должны испытать себя на поле боя. Польская армия никогда этого не делала. Участие в операциях НАТО за последние два десятилетия ни к чему не привело. Отправить десять человек в Афганистан ничего не значит», — уверен Онуфриенко.

Читайте также:

На стороне ВС РФ воюют британские наёмники — пишут СМИ

Politico: Кулеба потребовал от Запада дать Украине «чертовы Patriot»

Боррель: ЕС поддерживает Украину не из любви к народу, а ради своих интересов
#польша
#всу
#украина
#армия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ВРНС: Украина по итогам СВО должна войти в зону исключительного влияния России
27 марта 2024, 18:19

Фото: iStock/3dmitry

Территория современной Украины должна войти в зону исключительного влияния России после завершения СВО. Об этом сообщается в документе по итогам съезда Всемирного русского народного собора (ВРНС).
Отмечается, что должна быть полностью исключена возможность существования на украинской территории русофобского, враждебного России и россиянам политического режима, который управляется из внешнего центра, также враждебного Москве.

Ранее снайпер ВСУ с позывным «Дед», чьи слова приводит украинское издание «Страна», заявил, что приостановка боевых действий на линии соприкосновения может произойти в текущем году или в начале следующего.

Читайте также:

«Бить по Киеву»: в Госдуме заявили, что Украина не поняла Россию по-хорошему

«Украина может пасть очень скоро»: Макрон сделал новое шокирующее заявление

В Швейцарии назвали сроки окончания СВО на Украине
#украина
#россия
#сво
#конфликт
#страны
#политика
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Минобороны РФ сообщило об уничтожении трёх опорных пунктов ВСУ у Работина
27 марта 2024, 17:30

Фото: iStock/3dmitry

Расчёты FPV-дронов российской группировки войск «Днепр» уничтожают противника в районе Работино. Об этом сообщает Минобороны России в своём Telegram-канале.
Отмечается, что в Запорожской области расчёты дронов-камикадзе уничтожили три опорных пункта ВСУ и две единицы бронированной украинской противника.

Российские операторы, несмотря на наличие у украинской армии систем радиоэлектронной борьбы, находят способы для уничтожения противника.

Ранее в этот день сообщалось, что российская армия зачистила несколько крупных украинских укрепрайонов недалеко от освобождённого села Ивановское (ранее – Красное) и Часов Яра.

Читайте также:

Российские военные авиаударом ликвидировали высокоранговых офицеров ВСУ

Армия России медленно, но верно выдавливает ВСУ из Работинского выступа

ВС РФ ударили по местам сборки и хранения беспилотников ВСУ
#спецоперация
#всу
#вс рф
#дрон
#работино
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф