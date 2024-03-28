Расчеты 152-мм гаубиц «Гиацинт-Б» уничтожили пункты временной дислокации ВСУ на правом берегу Днепра

Фото: сайт Минобороны РФ
Российские артиллеристы вели стрельбу с закрытых огневых позиций на дальности до 20 километров. Обнаружение противника, а также дальнейшую корректировку огня гаубиц производили с помощью средств воздушной разведки «Zala» подразделений беспилотной авиации.
В результате совместной боевой работы расчетов БпЛА и артиллеристов ВДВ, пункты временной дислокации ВСУ оказались поражены, при этом было уничтожено большое количество личного состава украинской армии. А затем российские артиллеристы-десантники произвели маскировку орудий и оперативно покинули огневую позицию, укрывшись в заранее подготовленных оборонительных сооружениях.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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В результате совместной боевой работы расчетов БпЛА и артиллеристов ВДВ, пункты временной дислокации ВСУ оказались поражены, при этом было уничтожено большое количество личного состава украинской армии. А затем российские артиллеристы-десантники произвели маскировку орудий и оперативно покинули огневую позицию, укрывшись в заранее подготовленных оборонительных сооружениях.
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Артем Путинцев