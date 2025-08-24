Шеремет назвал слова Зеленского о статусе Крыма и Донбасса лицемерием и подлостью
Слова Владимира Зеленского о том, что Крым и Донбасс являются «украинской территорией» и частью «одной семьи» с остальной страной, являются проявлением лицемерия и подлости. Об этом заявил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости.
По его мнению, подобные заявления со стороны Зеленского звучат особенно цинично на фоне вооружённого конфликта и «развязанных Киевом боевых действий против жителей Донбасса и новых российских регионов».
Ранее президент России Владимир Путин подчёркивал, что вопрос Крыма для Москвы «закрыт окончательно». Также в Кремле заявили, что статус новых территорий определён по итогам референдумов.
