Шеремет назвал слова Зеленского о статусе Крыма и Донбасса лицемерием и подлостью

24 августа 2025, 20:50

Владимир Зеленский

Слова Владимира Зеленского о том, что Крым и Донбасс являются «украинской территорией» и частью «одной семьи» с остальной страной, являются проявлением лицемерия и подлости. Об этом заявил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости.