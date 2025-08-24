В Раде раскритиковали дерзкую шутку Зеленского об ударе по «Дружбе»
Депутат Рады Дмитрук заявил о разжигании Зеленским конфликта с Венгрией
Владимир Зеленский оказался в центре нового политического скандала после своих слов о нефтепроводе «Дружба». Депутат Верховной рады Артём Дмитрук обвинил главу киевского режима в прямом шантаже Венгрии, заявив, что такие высказывания являются угрозой не только соседям, но и всей Европе.
В своём личном блоге Дмитрук прокомментировал реплику Зеленского, в которой тот заявил: «Существование "Дружбы" зависит от Венгрии». По словам депутата, это заявление нельзя воспринимать как безобидную шутку.
«Это прямой шантаж. Очередное заявление террориста, который привык угрожать не только своему народу, но и соседям. Сегодня он давит на Венгрию, завтра – на Польшу, а послезавтра – на Брюссель», – высказался Дмитрук.Парламентарий призвал власти Венгрии дать немедленный и жёсткий ответ на подобные заявления, выразив опасения, что Зеленский может начать угрожать и западным лидерам, которые не поддерживают его позицию.
Напомним, ранее Владимир Зеленский в ироничной форме упомянул нефтепровод «Дружба», намекнув на возможность его отключения:
«Мы всегда поддерживали дружбу между Украиной и Венгрией, а теперь существование этой "Дружбы" зависит от Венгрии».
Нефтепровод «Дружба» является ключевым маршрутом поставок российской нефти в страны Европы, в том числе через территорию Украины.