Кадры со штурмовавшими Плехово бойцами после сообщений об участии ССО КНДР

Фото: istockphoto/N-sky
Видео с участвовавшими в сражении в населенном пункте Плехово Курской области предположительно бойцами КНДР появилось в сети. Внимание на запись с, как утверждается, спецназовцами, обратил внимание «Царьград».
Кадры демонстрируют бойцов, идущих по заснеженной дороге, и тащащих за собой, по предположениям, раненых сослуживцев. Определить, какова их этническая принадлежность по записи, не представляется возможным. Кроме того, видно, что боев в поселке уже нет.
Факт участия КНДР в боях под Курском не подтвержден и не опровергнут официально.
Перед этим в сети появились сообщения о штурме Плехово Курской области силами спецопераций Северной Кореи.
Украина напала на Курскую область в начале августа.
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Факт участия КНДР в боях под Курском не подтвержден и не опровергнут официально.
Перед этим в сети появились сообщения о штурме Плехово Курской области силами спецопераций Северной Кореи.
Украина напала на Курскую область в начале августа.
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Никита Кротов