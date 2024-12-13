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Поставок систем противовоздушной обороны в количестве 20 единиц в срочном порядке потребовал от Запада глава украинского МИДа Андрей Сибига. Свой призыв он разместил в социальных сетях.
«Я повторяю свой призыв к срочной поставке 20 систем ПВО NASAMS, HAWK или IRIS-T», — сказано в публикации.Известно, что с аналогичным призывом Сибига выступал в начале декабря.
Перед этим экс-нардеп Верховной рады Олег Царев рассказал, для чего Западу ввод войск на территорию Украины. Эксперт предрек, каков будет ответ со стороны России.
После начала спецоперации в Донбассе страны Запада и Евросоюза стали всячески помогать боевикам ВСУ. Россия не единожды выступала против поставок вооружений Киеву.
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Никита Кротов