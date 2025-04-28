«Это беспредел, который должен был быть наказан»: Винокур бурно отреагировал на освобождение Курской области

Владимир Винокур (фото: Instagram*/@vladimir_vinokur)
Юморист Владимир Винокур поздравил Курскую область с освобождением от ВСУ и заявил, что не сомневался в способностях ВС РФ и скором избавлении региона от украинской армии.
В беседе с NEWS.ru он назвал украинское вторжение «беспределом», который обязательно должен был быть наказан.
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«И он, конечно, поимел такой финал. Я не сомневался, что наши ребята выгонят с курской земли, с моей родной, этих выродков. Всегда знал, что победа будет за нами! Как в Слове о полку Игореве говорилось: мои куряне — славные воины», — поделился Винокур.Читайте также:
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Данил Пономарев