Боец ВСУ заявил о наступлении самого мрачного момента военного конфликта

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В ВСУ считают, что в конфликте наступил самый мрачный момент. Об этом сообщает Economist, приводя слова украинского солдата.
По мнению военных ВСУ под Очеретино, Дзержинском и Калиново, украинская армия скоро оставит занимаемые позиции и будет отступать. Согласно информации источника, из-за численного превосходства ВС РФ украинские войска «медленно теряют позиции».
Ранее военкор ВГТРК, герой России Евгений Поддубный заявил, что самая боеспособная часть ВСУ была отправлена в нокдаун в Курской области. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова