«Нужно жёсткое давление»: Зеленский призвал США и ЕС к «действиям» после удара по Киеву

10 июня 2025, 11:06

Зеленский призвал США и Европу к действиям после удара по Киеву

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский сообщил, что минувшей ночью Киев подвергся одной из самых мощных атак, также удары были нанесены по Одессе, Черниговской и Днепропетровской областям. Глава киевского режима призвал Запад отреагировать на ситуацию.





США и Европа после российских ударов по Украине в ночь на 10 июня должны заставить Россию пойти на мир, написал Зеленский в своём личном блоге.



Политик призвал предпринимать конкретные действия на подобные удары ВС РФ. Он обратился к США, поскольку они «обладают силой», чтобы принудить Россию к миру, Европе, у которой нет альтернативы, и другим странам, которые ранее призывали к дипломатиии и прекращению конфликта.





«Нужно жёсткое давление ради мира», – подчеркнул Зеленский.