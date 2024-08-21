Конфликт на Украине мог завершиться уже несколько месяцев назад, если бы президент Владимир Зеленский выбрал путь к миру, заявила конгрессвумен США от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин в социальной сети X.
«Эта война могла закончиться несколько месяцев назад. Вместо этого Зеленский и почти каждый политик в Вашингтоне продолжают призывать к новым смертям на Украине. Это безумие», – написала Грин.Грин призвала к достижению мирного соглашения между Россией и Украиной, подчеркнув, что дальнейшая эскалация приведет лишь к большему числу жертв.
Президент России Владимир Путин ранее заявил, что переговоры с теми, кто «без разбору наносит удары по мирным людям и гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики», невозможны. Эти слова последовали после событий в Курской области, где украинские формирования 6 августа вторглись на российскую территорию. Продвижение ВСУ было остановлено, и, как отмечают российские власти, операция украинских войск находилась под контролем западного командования.
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Елена Перлова