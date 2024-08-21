Украинские военнослужащие, находящиеся на передовой в Донбассе, жалуются на недостаток подкреплений и поставок, что связано с недавним решением Киева сосредоточить силы на атаке в Курской области. Об этом заявил британский эксперт Александр Меркурис.
«Мы получаем сообщения из различных источников, что украинские солдаты на таких направлениях, как Покровское и Торецкое, жалуются на отсутствие подкреплений и снабжения», – отметил эксперт в эфире YouTube-канала Duran.По словам Меркуриса, украинские войска сильно уступают российской армии по численности, что привело к прорывам по всей линии соприкосновения. Он добавил, что продвижение российских войск только ускоряется.
Эксперт также подчеркнул, что, несмотря на значительные потери и нехватку ресурсов, Украина приняла военное решение, которое он назвал «совершенно нелогичным» с точки зрения стратегии. Речь идет о расширении линии фронта за счет вторжения в Курскую область, что еще больше ослабило позиции ВСУ на других направлениях.
Напомним, что 6 августа украинские войска вторглись на территорию Курской области, однако их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов заявил, что операция завершится разгромом украинских формирований и выходом российских войск на государственную границу.
В Курской, Белгородской и Брянской областях в целях обеспечения безопасности граждан введен режим контртеррористической операции.
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