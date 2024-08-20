В Киеве и еще восьми областях Украины объявлена воздушная тревога

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Украинские власти объявили воздушную тревогу в Киеве и восьми областях страны, включая Киевскую, Черниговскую, Сумскую, Харьковскую, Полтавскую, Днепропетровскую, Черкасскую и Николаевскую области, а также на подконтрольной Киеву части Херсонской области. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно полученной информации, тревога была объявлена с 21:06 до 23:05 по московскому времени, передает РИА Новости.
Напомним, что удары по украинской инфраструктуре Вооружённые силы России начали наносить с 10 октября 2022 года, через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Эти удары направлены на объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется ежедневно, иногда охватывая всю территорию страны. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков неоднократно заявлял, что российские войска избегают ударов по жилым домам и социальной инфраструктуре в ходе боевых действий с ВСУ.
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Елена Перлова