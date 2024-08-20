В Киеве и еще восьми областях Украины объявлена воздушная тревога

Украинские власти объявили воздушную тревогу в Киеве и восьми областях страны, включая Киевскую, Черниговскую, Сумскую, Харьковскую, Полтавскую, Днепропетровскую, Черкасскую и Николаевскую области, а также на подконтрольной Киеву части Херсонской области. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.