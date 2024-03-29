«Это блеф»: В Госдуме прокомментировали заявление Сырского о новом наступлении ВСУ

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Наступление украинских войск на ВС РФ практически невозможно. В этом уверен первый замглавы думского комитета по международным делам Алексей Чепа. Так он прокомментировал заявление главкома ВСУ о новом наступлении.
Напомним, 29 марта Сырский вновь заговорил о наступлении. По его словам, новая атакующая операция украинских войск начнётся сразу «по окончании российской кампании».
Таким образом, депутат уверен, что наступление ВСУ практически невозможно, а Сырский просто блефует.
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«Он поднимает вопрос о наступлении, чтобы показать большие планы их стороны, а задача перед ним стоит получить оружие и деньги для расходов. На самом деле, вопрос о возможности сдерживания российских войск», — заявил Чепа в интервью РИА Новости.
Таким образом, депутат уверен, что наступление ВСУ практически невозможно, а Сырский просто блефует.
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Элина Позднякова