Главком ВСУ Сырский признал шестикратное преимущество ВС РФ в артиллерии

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Армия России в шесть раз превосходит ВСУ по количеству используемых в зоне спецоперации артиллерийских снарядов. Такое признание сделал главком ВСУ Александр Сырский. Его словам привод агентство «Укринформ».
«Еще несколько дней назад преимущество врага по выпущенным боеприпасам составляло около шести к одному», — сказал Сырский.
При этом он уточнил, что для украинских войск ситуация на передовой действительно непростая. По его словам, каждый день бойцы Украины должны максимально вкладывать свои силы. Главком ВСУ Сырский отметил, что Россия использует управляемые авиабомбы, которые разрушают опорные точки ВСУ.
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Элина Позднякова