Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Сырский сделал шокирующее заявление о ВС России

Сырский сделал шокирующее заявление о ВС России

Сырский вновь назвал ситуацию для украинских военных на фронте сложной
29 марта 2024, 12:04
Фото: istockphoto / Jakub Laichter

Фото: istockphoto / Jakub Laichter

Украина испытывает серьезные трудности в зоне боевых действий, передает слова главкома ВСУ Александра Сырского агентство «Укринформ».
Сырский уточняет, что для украинских войск ситуация на передовой действительно непростая. Каждый день бойцы Украины должны максимально вкладывать свои силы, сообщает главком ВСУ.

Сырский отметил, что Россия использует управляемые авиабомбы, которые разрушают опорные точки ВСУ, при этом преимущество в артиллерии у российских солдат один к шести.


Напомним, что руководитель ЦРУ Роберт Бернс ранее сказал, что без дополнительной военной поддержки со стороны Америки Украине придется решиться на мирные переговоры на условиях Москвы уже через год. По его словам, отсутствие американской помощи обернется для украинской армии дальнейшим отступлением и потерей территорий.

Читайте также:

«Официально — 25»: Сырский назвал число попавших в плен солдат ВСУ в Авдеевке

ВСУ обстреляли деревню Внезапное Кореневского района Курской области

Главком ВСУ Сырский: Будет новое наступление по окончании российской кампании
#россия
#всу
#солдат
#переговоры
#спецоперация
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Убийца» Abrams отправился на СВО: чем опасны ульяновские дроны «Пиранья» для танков и ВСУ
Ульяновские дроны «Пиранья» отправлены на испытания в зону СВО
29 марта 2024, 13:18

Фото: iStock/vadimrysev

Новая партия дронов «Пиранья» отправлена в зону СВО. О том, где были изготовлены беспилотники, какими характеристиками они обладают, и как они уничтожили “неуязвимый” американский танк Abrams, расскажет редакция «Радио 1».

«Пираньи» отправлены в зону СВО: что за дрон


О том, что дроны «Пиранья» будут направлены в зону проведения спецоперации, сообщил губернатор Ульяновской области Алексей Русских. Он также сообщил, что сразу после их прибытия на фронт военные начнут проводить испытания и применять их в боевых действиях. Дроны «Пиранья» производит Симбирское конструкторское бюро. До этого на фронт было отправлено более четырех тысяч ульяновских беспилотников. Они успешно прошли испытания в Минобороны.

Беспилотник «Пиранья» обладает нетипичными частотами. Он практически неуязвим для вражеских систем ПВО и РЭБ. С использованием БПЛА, российские военные наносят высокоточные удары по живой силе и технике противника.

БПЛА «Пиранья»: когда стал известен


Впервые о FPV-дроне «Пиранья» заговорили после того, как ему удалось поразить в зоне СВО американский танк Abrams, который прежде считался “неуязвимым” для БПЛА. Такие дроны продолжают активно применяться на фронте, однако в настоящее время идет активная работа по их модернизации. На сегодняшний день Симбирское конструкторское бюро изготовило свыше 8 тысяч FPV-дронов «Пиранья».

Дронт «Пиранья»: характеристики


Усовершенствованные «Пираньи» выполнены в двух вариантах: дрона-камикадзе и бомбардировщика с системой сброса боеприпасов от РПГ-7. БПЛА «Пиранья» способен носить полезную нагрузку 4,5 кг и уничтожать цели на дальности до 15 км. Результаты прежних испытаний показали, что дрон превосходит предшественников и легко справляется с целями на расстоянии 13 км. Специалисты подчеркивают, что в зоне СВО подавляющее большинство FPV-дронов работают на дистанциях в пределах 4—6 км.

Симбирское конструкторское бюро: что производит, где находится


Предприятие, на котором производятся «Пираньи», находится в Ульяновске. Преимущественно завод занимается производством беспилотных летательных аппаратов типов «разведчики» и «камикадзе». Грузоподъемность дронов, разрабатываемых в бюро, не превышает 30 кг.

Кроме того, бюро производит индивидуальные и комплексные ретрансляторы по передаче видеосигналов и сигналов управления, создает специализированные антенны для беспилотных воздушных судов.

Симбирское конструкторское бюро в 2024 году намерено выпускать более 5 тыс. беспилотников «Пиранья» в месяц. Примечательно, что в 2023 году именно такое количество дронов было направлено в зону проведения СВО.

Читайте также:

Подполье: в Херсонской области уничтожены гаубица и пункт управления БПЛА ВСУ

БПЛА «Альбатрос М5» после модернизации сможет работать на дистанции до 80 км

Два многоцелевых БПЛА Ту-141 «Стриж» уничтожены над Брянской областью
#военные
#беспилотник
#испытания
#дрон
#бпла
#сво
#минобороны
#пво
#дроны
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Авдеевке обнаружили массовые захоронения местных жителей
29 марта 2024, 12:58

Фото: iStock/Manudri

В Авдеевке российские военные обнаружили массовые захоронения местных жителей, которые отказались покидать город. Об этом рассказал советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Кимаковский.
«По аналогии с Мариуполем массовые захоронения обнаружены в Авдеевке. Очагов несколько. По данным местного населения, в так называемых братских могилах захоронены в том числе жертвы украинских репрессий», — цитирует ТАСС Климаковского.

По его словам, в массовых захоронениях обнаружены десятки тел местных жителей, которые отказались уезжать из города.

Напомним, 17 февраля министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о полном захвате города Авдеевка в Донецкой народной республике (ДНР) группировкой «Центр» под командованием генерал-полковника Андрея Мордвичева. После этого российские военные приступили к зачистке города.

Читайте также:

ВСУ заминировали дома частного сектора Авдеевки

Пленный рассказал о беспорядочном бегстве украинцев из Авдеевки

В районе Авдеевки уничтожен лидер французских неонацистов Ожером
#военные
#лидер
#днр
#всу
#жертвы
#авдеевка
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Бойцы Росгвардии уничтожили заминированный схрон ВСУ с иностранным оружием
29 марта 2024, 12:31

Фото: istockphoto/???? ??????

НА бывших позициях Вооружённых сил Украины (ВСУ) бойцы Росгвардии обнаружили схрон с оружием иностранного производства. Он был заминирован.
Сначала сапёрам пришлось обезвредить противопехотные мины ПМН-2, которыми были заблокированы подходы к тайнику, передаёт «Лента.ру». Затем было обнаружено и само подземное хранилище. При создании схрона использовалась многоуровневая система: часть вооружений находилась на поверхности, а остальное было закопано глубоко под землю.

Росгвардейцы изъяли из тайника самодельное взрывное устройство (СВУ), ударный БПЛА мультироторного типа, оснащённый боевым зарядом, пять иностранных гранатомётов, 18 ручных гранат с запалами, три противопехотных и одну противотанковую мину, выстрелы для подствольного гранатомёта иностранного производства, шесть бутылок с горючей смесью и около трёх тысяч патронов к автоматическому стрелковому оружию. Все взрывоопасные предметы были уничтожены не месте.

Читайте также:

ТАСС: Сотрудники ФСБ нашли под Волновахой схрон ВСУ с «Джавелином»

Россиянка купила квартиру и обнаружила в ней схрон боеприпасов

Схрон ВСУ с пластиковой взрывчаткой обнаружили в Ростовской области
#бпла
#оружие
#росгвардия
#всу
#сву
#боеприпасы
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Главком ВСУ Сырский признал шестикратное преимущество ВС РФ в артиллерии
29 марта 2024, 12:18

Фото: iStock/Alex Kochev

Армия России в шесть раз превосходит ВСУ по количеству используемых в зоне спецоперации артиллерийских снарядов. Такое признание сделал главком ВСУ Александр Сырский. Его словам привод агентство «Укринформ».
«Еще несколько дней назад преимущество врага по выпущенным боеприпасам составляло около шести к одному», — сказал Сырский.

При этом он уточнил, что для украинских войск ситуация на передовой действительно непростая. По его словам, каждый день бойцы Украины должны максимально вкладывать свои силы. Главком ВСУ Сырский отметил, что Россия использует управляемые авиабомбы, которые разрушают опорные точки ВСУ.

Однако Сырский не унывает и вновь заговорил о наступлении. По его словам, новая атакующая операция украинских войск начнётся сразу «по окончании российской кампании».

Читайте также:

В Чехии раскрыли, когда Украина получит боеприпасы, закупленные вне ЕС

Норвегия выделит Украине 153 млн долларов на боеприпасы

Дефицит боеприпасов в ЕС: «Придётся бросаться камнями»
#россия
#операция
#украина
#боеприпасы
#ес
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Бундестаге фактически разрешили ВС РФ бить по военным частям НАТО на Украине
29 марта 2024, 12:17

Фото: iStock/aapsky

В Бундестаге сообщили, что удар Вооруженных Сил РФ по войскам одной из стран НАТО на Украине не сможет повлечь коллективный ответ альянса, об этом сообщает агентство DPA.
Возможный удар России по войскам одной из стран НАТО, в частности, Франции, не будет основанием для применения статьи 5 Устава альянса (о коллективной обороне). К такому выводу пришли эксперты Бундестага (парламента ФРГ), анализируя возможные последствия отправки Францией своих войск в помощь ВСУ.

Кроме того, в ФРГ заверили, что отправка армии НАТО на Украину не сделает автоматически все государства альянса участниками конфликта, поскольку это разрешено международным правом.

Ранее французский лидер Эммануэль Макрон публично заявил о возможной отправке войск НАТО на Украину. Генсек альянса высказал мнение, что Макрону стоило бы советоваться с членами НАТО прежде, чем делать такие заявления, которые, ко всему прочему, не соответствуют действительности.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц в четверг 28 марта заявил, что мир между Россией и Украиной возможен в любое время, для этого Владимиру Путину просто требуется вывести войска из страны.

Читайте также:

Шольц сделал важное заявление о переговорах по Украине

Путин назвал бредом заявления, что Россия собирается воевать с НАТО

МИД Латвии: Страны НАТО готовятся перейти «на военные рельсы»
#нато
#украина
#вс рф
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Официально — 25»: Сырский назвал число попавших в плен солдат ВСУ в Авдеевке
Главком ВСУ Сырский: Отступая из Авдеевки, в российский плен попали 25 военных
29 марта 2024, 12:00

Фото: iStock/Sinenkiy

Главком ВСУ Александр Сырский утверждает, что официально при отступлении из Авдеевки в российский плен попало 25 украинских военных. Его слова передает украинское издание «Страна».
«К сожалению, в ходе этих боев 25 украинских военнослужащих попали в российский плен. Это – война», — утверждает Сырский.

Он пояснил, что ВСУ вынуждены были отступить из Авдеевки из-за существенного преимущества в живой силе и вооружении. Также ВС РФ смогли нарушить целостность обороны ВСУ постоянными бомбардировками управляемыми авиабомбами, что дало им возможность активно продвигаться вперёд.

Так Сырский утверждает, что принял решение о выходе ВСУ из Авдеевки для того, чтобы сохранить жизни украинских солдат.

Ранее Министерство обороны России опубликовало кадры беспорядочного бегства частей ВСУ из Авдеевки. Отмечается, что они были сняты ещё до того, как Сырский отдал приказ об отступлении из населённого пункта. Приказ об отступлении из города главком ВСУ отдал только через сутки после того, когда бегство уже стало неконтролируемым. Украинские части спешно покидали Авдеевку, бросая оружие, боеприпасы и военную технику.

По данным издания The New York Times, при отступлении ВСУ из Авдеевки до тысячи украинских солдат могли попасть в плен.

Читайте также:

Генерал ВСУ объяснил попадание в плен украинских бойцов в Авдеевке

Взятый в плен в Авдеевке боец ВСУ передал послание украинцам

Авдеевка обнажила большие проблемы в ВСУ
#оружие
#война
#боеприпасы
#кадры
#всу
#вс рф
#солдат
#послание
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ВСУ обстреляли деревню Внезапное Кореневского района Курской области
29 марта 2024, 11:55

Фото: iStock/Oleksiy Sobol

Сегодня утром Вооруженными Силами Украины совершился обстрел деревни Внезапное Кореневского района РФ. В центре населенного пункта насчитали 7 прилетов. Об этом в своем телеграм-канале написал губернатор Роман Старовойт.
В результате повреждений в деревне отсутствует электроснабжение.

Губернатор Курской области заверил, что аварийные бригады приступят к ремонту, как только будет безопасно. Информация о возможных повреждениях имущества уточняется, пояснил он.

Кореневский район — один из шести приграничных районов Курской области, регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.

Ранее сообщалось, что в России стартует весенний призыв в армию. Теперь будет действовать система электронных повесток — документ будет считаться врученным с момента его отправки. Даже если электронное письмо с повесткой не будет прочитано, сама повестка будет считаться врученной спустя семь дней с даты ее размещения в единой базе данных призывников.

Читайте также:

Главком ВСУ Сырский: Будет новое наступление по окончании российской кампании

Минэнерго Украины сообщило о новой атаке на энергетические объекты страны

Продвижение в Богдановке и удар по украинской ГЭС: последние новости

#курская область
#атака
#всу
#россия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Главком ВСУ Сырский: Будет новое наступление по окончании российской кампании
29 марта 2024, 11:46

Фото: istockphoto/Irina Piskova

Главнокомандующий Вооружённых сил Украины (ВСУ) Александр Сырский вновь заговорил о наступлении. По его словам, новая атакующая операция украинских войск начнётся сразу «по окончании российской кампании».
В настоящее время главком ВСУ обозначил главной целью удержание обороны. Он перечислил задачи, стоящие перед украинской армией: не допустить новых потерь территории, максимально истощить противника, нанести ему максимально возможные потери, а также подготовить резерв и ресурсы для наступательных действий.

Сырский признал превосходство российских войск в артиллерии и авиации, однако заявил, что «Россия не может угнаться за Украиной» в области боевого применения беспилотников. Украинский военачальник также попытался принизить последние успехи российской армии, назвав освобождение населённых пунктов на Донбассе лишь незначительными тактическими достижениями.

Читайте также:

Стало известно, какое оружие попросил у НАТО главком ВСУ Сырский

Сырский: Развитие бесплотных систем является моим приоритетом

Сырский доложил шефу Пентагона о ситуации на фронте
#россия
#всу
#украина
#атака
#беспилотник
#донбасс
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Минэнерго Украины сообщило о новой атаке на энергетические объекты страны
Глава Минэнерго Украины Галущенко: нанесены удары по объектам электрогенерации
29 марта 2024, 10:59

Фото: iStock/Leonid Ikan

В результате массированного удара ВС РФ, на юге и западе Украины повреждены энергообъекты, введены аварийные отключения света. Об этом сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко.
По данным Укрэнерго, в настоящее время в стране выведены из строя более 50% генерирующих мощностей. Галущенко назвал ночной ракетный удар ВС РФ одним из самых массированных.

По словам министра, на месте происшествия работают экстренные службы, которые устраняют последствия разрушений.

Ранее сообщалось, что сигналы тревоги сработали в ночь на 29 марта на всей территории Украины. Отключение света было зафиксировано в Харьковской области.

Читайте также:

На Украине рассказали, какие объекты повреждены в результате удара ВС РФ

Кузякин: Российские FPV-дроны «Джокер» заставили сдаться в плен роту ВСУ

Российские военные ликвидировали в Белгородской области 15 воздушных целей
#ночь
#происшествия
#вс рф
#удар
#дроны
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф