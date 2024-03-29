Сырский сделал шокирующее заявление о ВС России

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Украина испытывает серьезные трудности в зоне боевых действий, передает слова главкома ВСУ Александра Сырского агентство «Укринформ».
Сырский уточняет, что для украинских войск ситуация на передовой действительно непростая. Каждый день бойцы Украины должны максимально вкладывать свои силы, сообщает главком ВСУ.
Сырский отметил, что Россия использует управляемые авиабомбы, которые разрушают опорные точки ВСУ, при этом преимущество в артиллерии у российских солдат один к шести.
Напомним, что руководитель ЦРУ Роберт Бернс ранее сказал, что без дополнительной военной поддержки со стороны Америки Украине придется решиться на мирные переговоры на условиях Москвы уже через год. По его словам, отсутствие американской помощи обернется для украинской армии дальнейшим отступлением и потерей территорий.
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Сырский отметил, что Россия использует управляемые авиабомбы, которые разрушают опорные точки ВСУ, при этом преимущество в артиллерии у российских солдат один к шести.
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Дана Игумнова