RT: собственники «Рижского хлеба» через латвийский фонд спонсируют ВСУ
Собственники компании «Рижский хлеб» спонсируют армию Украины, в том числе батальон «Азов»*, через латвийский фонд. Об этом сообщает RT со ссылкой на собственный источник.
Ранее Генпрокуратура РФ потребовала признать компанию экстремистской и изъять половину долей в пользу государства. Заседание запланировано на 18 августа.
«Соучредители предприятия: гражданин Латвии Нормунд Бомис и гражданка Украины Татьяна Приходько, их компаньон Сергей Сиренко — россиянин. С 2023 по 2025 год Бомис перечислил более $36,8 тыс. на нужды ВСУ из выручки "Рижского хлеба"», — говорится в статье.
Кроме того, организация оплачивала акции в Донбассе, направленные против присоединения региона к России.
Сразу после начала российской спецоперации Бомис публично осудил действия ВС РФ и заявил о прекращении каких-либо связей со страной. Гражданин Латвии начал нарушать права работников и требовал, чтобы россиянин Сиренко продал активы, а полученные деньги вывел за рубеж. После отказа Бомис пытался украсть дорогое оборудование, однако ему помешали правоохранительные органы.
На сегодняшний день Бонис создал социальный центр для реабилитации боевиков ВСУ в помещениях пекарни Lielezers в Латвии.
* «Азов» — организация признана террористической в РФ