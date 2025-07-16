RT: собственники «Рижского хлеба» через латвийский фонд спонсируют ВСУ

16 июля 2025, 16:22

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Собственники компании «Рижский хлеб» спонсируют армию Украины, в том числе батальон «Азов»*, через латвийский фонд. Об этом сообщает RT со ссылкой на собственный источник.





Ранее Генпрокуратура РФ потребовала признать компанию экстремистской и изъять половину долей в пользу государства. Заседание запланировано на 18 августа.





«Соучредители предприятия: гражданин Латвии Нормунд Бомис и гражданка Украины Татьяна Приходько, их компаньон Сергей Сиренко — россиянин. С 2023 по 2025 год Бомис перечислил более $36,8 тыс. на нужды ВСУ из выручки "Рижского хлеба"», — говорится в статье.