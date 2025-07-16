«Сделать что-то хорошее»: в Госдуме покинувшим РФ звездам сделали предложение
Драпеко предложила уехавшим из РФ звездам работать в военных госпиталях
Желающие вернуться в Россию звезды должны сначала восстановить свою репутацию, отработав в военных госпиталях. Такое мнение «Аргументам и фактам» высказала депутат Госдумы Елена Драпеко.
Она считает, что таким образом покинувшие страну с началом спецоперации знаменитости смогут отдать долг обществу. Кроме того, они должны публично извиниться, уверена парламентарий.
«Уехавшим артистам нужно, думаю, принести публичные извинения, покаяться и сделать что-нибудь хорошее. Например, пойти поработать в госпиталь, поступить на альтернативную военную службу», — сказала Драпеко.Те знаменитости, в отношении которых ведутся уголовные дела, должны быть наказаны, добавила депутат. При этом Драпеко указала, что наказание не будет тяжелым. Собеседница заключила, что, по ее мнению, на родине лучше, нежели «на чужбине».