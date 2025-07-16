«Сделать что-то хорошее»: в Госдуме покинувшим РФ звездам сделали предложение

16 июля 2025, 16:10

Драпеко предложила уехавшим из РФ звездам работать в военных госпиталях

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Желающие вернуться в Россию звезды должны сначала восстановить свою репутацию, отработав в военных госпиталях. Такое мнение «Аргументам и фактам» высказала депутат Госдумы Елена Драпеко.





Она считает, что таким образом покинувшие страну с началом спецоперации знаменитости смогут отдать долг обществу. Кроме того, они должны публично извиниться, уверена парламентарий.





«Уехавшим артистам нужно, думаю, принести публичные извинения, покаяться и сделать что-нибудь хорошее. Например, пойти поработать в госпиталь, поступить на альтернативную военную службу», — сказала Драпеко.

