«Это и есть то самое словоблудие»: в России оценили слова Зеленского о встрече с Путиным

23 июля 2025, 20:38

Перенджиев: слова Зеленского о встрече с Путиным являются словоблудием

Владимир Зеленский

Говоря о встрече с президентом России Владимиром Путиным, Владимир Зеленский пытается заработать себе политические очки, но на деле его заявления не более чем словоблудие.





Такое мнение порталу NEWS.ru выразил политолог Александр Перенджиев. Собеседник пояснил, что Зеленский хочет, чтобы существовал некий процесс — добиваться встречи с российским лидером.





«Вроде как он (Зеленский — прим. ред.) хочет показать, что стремится к миру. Может быть, он пытается извлечь из этого какие-то определенные политические очки: «Я добиваюсь встречи, значит, могу где-то словесно маневрировать». Якобы Путин не хочет встретиться, и из-за этого не решается вопрос. Это, как говорится, его маневры словами. Но это я мягко выразился. На самом деле это и есть то самое словоблудие», — сказал Перенджиев.

