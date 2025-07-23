«Это и есть то самое словоблудие»: в России оценили слова Зеленского о встрече с Путиным
Перенджиев: слова Зеленского о встрече с Путиным являются словоблудием
Говоря о встрече с президентом России Владимиром Путиным, Владимир Зеленский пытается заработать себе политические очки, но на деле его заявления не более чем словоблудие.
Такое мнение порталу NEWS.ru выразил политолог Александр Перенджиев. Собеседник пояснил, что Зеленский хочет, чтобы существовал некий процесс — добиваться встречи с российским лидером.
«Вроде как он (Зеленский — прим. ред.) хочет показать, что стремится к миру. Может быть, он пытается извлечь из этого какие-то определенные политические очки: «Я добиваюсь встречи, значит, могу где-то словесно маневрировать». Якобы Путин не хочет встретиться, и из-за этого не решается вопрос. Это, как говорится, его маневры словами. Но это я мягко выразился. На самом деле это и есть то самое словоблудие», — сказал Перенджиев.Владимир Зеленский делал несколько противоречивых заявлений о переговорах с Путиным. Сначала глава киевского режима заявлял, что никаких переговоров не будет, затем говорил, что готов к любому формату диалога.
В Москве не раз отмечали, что украинская сторона сначала должна отменить свой же запрет на переговоры с Россией.