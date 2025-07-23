В России предположили, куда может сбежать Зеленский после СВО
Рогов: Зеленский может сбежать в Латинскую Америку
Владимир Зеленский может сбежать в Латинскую Америку, если события сложатся не в его пользу.
Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя российской Общественной палаты Владимира Рогова.
«Следуя традиции, представители нацистских режимов часто выбирали страны Латинской Америки в качестве убежища», — сказал Рогов.Сегодня утром стало известно, что Владимир Зеленский расширил состав украинской делегации для переговоров с Россией. На сайте главы киевского режима сказано, что теперь в группу переговорщиков входит 14 человек.
Главой делегации назначили министра обороны Украины Рустема Умерова, а вместе с ним будут замначальника генштаба ВСУ Евгений Острянский и представитель омбудсмена украинского парламента Юрий Колбаса.