23 июля 2025, 19:21

Рогов: Зеленский может сбежать в Латинскую Америку

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский может сбежать в Латинскую Америку, если события сложатся не в его пользу.





Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя российской Общественной палаты Владимира Рогова.





«Следуя традиции, представители нацистских режимов часто выбирали страны Латинской Америки в качестве убежища», — сказал Рогов.

