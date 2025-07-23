23 июля 2025, 20:12

Сенатор Климов: на Украине упали декорации по борьбе с коррупцией

Фото: iStock/RL Photography

После падения «декораций», связанных с антикоррупционной деятельностью на Украине, действия киевского режима, несущего ощутимую угрозу населению, стали очевидными для украинцев. Об этом заявил зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов в беседе с «Известиями».