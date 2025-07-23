Сенатор Климов указал на падение «декораций» по антикоррупционной деятельности на Украине
После падения «декораций», связанных с антикоррупционной деятельностью на Украине, действия киевского режима, несущего ощутимую угрозу населению, стали очевидными для украинцев. Об этом заявил зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов в беседе с «Известиями».
Ранее жители Украины вышли на массовые протесты против решения Владимира Зеленского сократить полномочия Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
Климов отметил, что теперь народ понял реальную угрозу. При этом протесты, по его мнению, связаны не только с этим решением, а с общим недовольством граждан происходящим в стране. Люди не получили того «эфемерного счастья, которое им предлагали».
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