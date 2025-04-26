«Это историческое событие»: Хинштейн прокомментировал освобождение Курской области

Александр Хинштейн (фото: Telegram @Hinshtein)
Исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн прокомментировал полное освобождение российского региона от ВСУ. Об этом он написал в своём Telegram-канале.
Напомним, что в субботу начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении Курской области.
Хинштейн подчеркнул, что российские военнослужащие сломили последние рубежи обороны ВСУ, выдавив украинских военных за пределы России.
Напомним, что украинские войска вторглись в Курскую область рано утром 6 августа 2024 года.
За время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли как минимум 75 тысяч военных и свыше 400 танков
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Хинштейн подчеркнул, что российские военнослужащие сломили последние рубежи обороны ВСУ, выдавив украинских военных за пределы России.
Напомним, что украинские войска вторглись в Курскую область рано утром 6 августа 2024 года.
За время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли как минимум 75 тысяч военных и свыше 400 танков
Читайте также:
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Анастасия Чинкова